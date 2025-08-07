為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    災損光電板暫置處流紅色水？ 環境部：已採樣送驗

    環境部表示，今日會同嘉義縣環保局及台糖公司人員至新庄滯洪池暫置場督察。（圖由環境部提供）

    環境部表示，今日會同嘉義縣環保局及台糖公司人員至新庄滯洪池暫置場督察。（圖由環境部提供）

    2025/08/07 15:10

    〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風侵襲中南部，光電板設施遭受侵襲毀損，目前皆已陸續打撈上岸並暫置；不過近日卻傳出新庄滯洪池的暫置場出現紅色水窪；對此，環境部表示，今（7）日會同嘉義縣環保局及台糖公司人員督察，現場多為廢光電設施塑膠浮具，操作過程及暫存場未發現紅色水流出，惟出入口舖設鐵板的車道有生繡情形，初判可能是造成紅色水的原因，現場檢測紅色水pH值為6.79，已將採集水樣送驗，待檢測完成將依法辦理。

    環境部指出，8月1日會同嘉義縣環保局，督察新庄、荷苞嶼滯洪池太陽能光電案場光電設施毀損清除處理進度，查核結果發現，部分清除受損的太陽能板及浮具，放置於滯洪池邊坡及台糖公司土地，貯存地點未保持整潔，且未有防止污染滲漏設備或措施，因此環保局已於8月4日依「廢棄物清理法」各裁罰100萬元，並限期8月10日前改善，屆期若未完成改善，將按次處罰。

    環境部表示，8月4日時，督察溪墘滯洪池太陽能光電案場光電設施毀損清除處理進度，查核結果發現，其暫存地點未保持整潔，且未有防止污染滲漏之設備或措施，因此環保局也於8月6日依據「廢棄物清理法」裁罰100萬元，並限期8月15日前完成改善，屆期若未完成改善，將按次處罰。

    環境部指出，光電業者從水域內將設施撈除上岸後，需有暫時收集或整理等前置作業空間，並將不堪使用設備或浮具等廢棄物委託合格機構處理，目前業者已陸續外運清理，然其災後收集或整理的過程，仍不得污染環境，將與地方政府持續監督業者改善。

    近日傳出新庄滯洪池暫置場出現紅色水窪；對此，環境部表示，今（7）日至現場檢測顯示，紅色水pH值為6.79，已將採集水樣送驗，待檢測完成將依法辦理。（圖由環境部提供）

    近日傳出新庄滯洪池暫置場出現紅色水窪；對此，環境部表示，今（7）日至現場檢測顯示，紅色水pH值為6.79，已將採集水樣送驗，待檢測完成將依法辦理。（圖由環境部提供）

    環境部指出，今日會同嘉義縣環保局及台糖公司人員督察，現場多為廢光電設施塑膠浮具。（圖由環境部提供）

    環境部指出，今日會同嘉義縣環保局及台糖公司人員督察，現場多為廢光電設施塑膠浮具。（圖由環境部提供）

