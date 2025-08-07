彰基7醫師堅守婦兒科棄醫美 總院長大手筆獎勵210萬

彰基總院長陳穆寬 （左）頒獎狀及30萬元獎金給婦產部優秀住院醫師。（圖由彰基提供）

2025/08/07 14:34

〔記者湯世名／彰化報導〕大手筆！彰化基督教醫院總院長陳穆寬今天（7日）公開表揚婦產部醫師梁啟源、吳宛儒、黃筱惠、瞿心蔓與兒科部醫師謝佾廷、汪欣品、林湘君共7人，每人頒發30萬元獎金，總獎金高達210萬元，以肯定他們在艱難環境中堅守醫者初衷、在少子化的台灣仍然全心投入婦幼照護工作的精神。

陳穆寬指出，選擇婦兒科並非因其「輕鬆」或「熱門」，而是源自對生命的尊重與對弱勢的關懷，這是大智慧；現在很多年輕醫師選擇皮膚科或者未經完整受訓就直接走醫美（直美），只是世俗的小聰明。他語重心長地說，走婦兒科是出於大智慧，是為了守護台灣未來世代；而為了短期利益與輕鬆轉向所謂的直美，只是小聰明，終究難以獲得人生真正的價值與身心靈的快樂。

請繼續往下閱讀...

此番言論引起現場醫護人員的共鳴，也點出台灣醫療人力結構失衡的現況。陳穆寬藉此呼籲年輕醫師勇敢投入真正急重難症的領域，他並舉例說，自己是耳鼻喉暨頭頸部醫師，但是卻選擇最艱難的頭頸外科，把一生精力都奉獻給社會經濟最為弱勢的口腔癌患者，且彰基身為雲林、南投、彰化3個農業縣唯一的醫學中心，向患者收取的自費率是台灣醫學中心裡面最低的，都是用愛與智慧來改變社會上以利益為導向的風氣。

最後，陳穆寬也提醒醫療人員在高壓工作下，須維持良好的運動與生活習慣，才能擁有穩定體力與健康身心，為有需要者提供持續與高品質的服務。

彰基今表揚4位表現優異的婦產部與3位兒科部住院醫師，每位頒發30萬元獎金。（圖由彰基提供）

彰基醫師黃筱惠休閒時打羽球紓壓及穩定體力，以因應臨床訓練與服務病患的工作。（圖由彰基提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法