連日雨勢火炎山登山步道邊坡崩塌、落石 志工籲注意安全

連日雨勢火炎山登山步道邊坡崩塌、落石，志工呼籲注意安全。（黃肇璟提供）

2025/08/07 14:28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣火炎山位於三義鄉與苑裡鎮交界處，曾經獲得登山網站票選為「台灣百大必訪步道」第1名，吸引不少山友造訪，地方也陸續爭取建設，提供更完善的登山環境。不過，因之前連日雨勢，火炎山山區出現小落石，熱心認養火炎山登山步道的火炎山登山協會成員上山整理步道時，最近也目擊山友遭到小落石砸中，所幸無大礙，由於天候放晴且週末將近，火炎山登山協會總幹事黃肇璟預估可能會有不少山友前往火炎山，呼籲山友務必注意安全。

黃肇璟表示，協會成員發現登山步道1.4至1.8公里處不少位置出現崩塌狀況，目前成員已擺放交通錐、貼上告示。苗栗縣火炎山登山協會理事長邱細亮、協會全體隊員也提醒山友注意，若遇到崩塌處請原地折返保護自身安全。

火炎山因屬礫石地質，遇到連續雨勢或強降雨時，容易發生邊坡崩塌情形，登山步道同樣會受到影響，火炎山登山協會成員由於擔憂登山步道安全，發現山徑部分路段崩塌嚴重。

