    生活

    淡江大橋預計明年通車 新北交通局闢建往返桃機、板橋公車快線

    因應淡江大橋通車，交通局將開闢「桃園機場快線」、「板橋快線」、「淡水─八里觀光公車路線」通往桃園機場、板橋的快捷公車。（新北市交通局提供）

    因應淡江大橋通車，交通局將開闢「桃園機場快線」、「板橋快線」、「淡水─八里觀光公車路線」通往桃園機場、板橋的快捷公車。（新北市交通局提供）

    2025/08/07 14:22

    〔記者黃子暘／新北報導〕連接新北市淡水區與八里區的淡江大橋預計明年通車，因應相關交通需求，交通局運輸管理科長林詩欽說，淡江大橋沙崙路匝道南側的微型轉運站預計今年底前完工，將整合輕軌、公車、YouBike等多種交通工具，並新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」、「淡水─八里觀光公車路線」通往桃園機場、板橋的快捷公車。

    林詩欽表示，淡江大橋通車後，將可縮短淡水至八里15公里的行車距離，尖峰時段可節省約25分鐘車程，交通局同步規劃通勤與觀光兼具的新公車路線，規劃新闢的「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水─八里觀光公車路線」3線將串聯觀光熱點與主要轉運節點，現正辦理公告徵選營運業者。

    至於微型轉運站工程，林詩欽說，已於7月進場施工，預計今年底前完工，配合淡江大橋通車時程啟用，未來淡江大橋微型轉運站將整合周邊停車場，推動「停車轉乘」模式，提供大眾更便捷、舒適的交通體驗。

    因應淡江大橋通車，交通局將開闢「桃園機場快線」、「板橋快線」、「淡水─八里觀光公車路線」通往桃園機場、板橋的快捷公車。（新北市交通局提供）

    因應淡江大橋通車，交通局將開闢「桃園機場快線」、「板橋快線」、「淡水─八里觀光公車路線」通往桃園機場、板橋的快捷公車。（新北市交通局提供）

    因應淡江大橋通車，交通局將開闢「桃園機場快線」、「板橋快線」、「淡水─八里觀光公車路線」通往桃園機場、板橋的快捷公車。（新北市交通局提供）

    因應淡江大橋通車，交通局將開闢「桃園機場快線」、「板橋快線」、「淡水─八里觀光公車路線」通往桃園機場、板橋的快捷公車。（新北市交通局提供）

