為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新光三越台中中港店氣爆後重整 最快9月底恢復營運

    新光三越希望9月底前能復業。（記者廖耀東攝）

    新光三越希望9月底前能復業。（記者廖耀東攝）

    2025/08/07 14:33

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店今年2月13日發生氣爆，釀5死38傷慘劇，至今還在修復，今天傳出新光三越將在9月復業，新光三越台中中港店下午提出說明，依「整體整建修復至可供使用計畫」進行修復整建作業，各樓層將經由相關專業技師（單位）簽證，並經第三方公正單位審核完成，外牆修復與鷹架完成拆除，將依規申請恢復使用，若經核可，預計9月底恢復營運。

    新光三越台中中港店發生氣爆至今接近半年，多次傳出要復業，但遭市議員質疑外牆架上鷹架如何復業。

    新光三越為了員工及櫃姐們的生計，多次在台中世貿中心及烏日國際會展中心進行特賣會，今天傳出將復業，不少專櫃私下都表示非常期待；事實上，新光三越私下透露，因為希望9月底能復業，但復業要有前置作業，因此今日上午起向廠商口頭說明，請他們提前準備復業所需，因為對廠商來說復業需要時間、人力和物力的準備，但復業時間是市政府經過各項審查通過後才可以的，這是最高原則，新光三越不會違反，一定依法依規，但有預抓時間希望在9月底，這一點是新光三越努力的方向

    新光三越今天下午提出說明表示，若經核可，預計9月底恢復營運。新光三越將以最高規格安全標準，提供顧客、員工與廠商一個安心、安全的生活與服務場域。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播