新光三越台中中港店氣爆後重整 最快9月底恢復營運

新光三越希望9月底前能復業。（記者廖耀東攝）

2025/08/07 14:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店今年2月13日發生氣爆，釀5死38傷慘劇，至今還在修復，今天傳出新光三越將在9月復業，新光三越台中中港店下午提出說明，依「整體整建修復至可供使用計畫」進行修復整建作業，各樓層將經由相關專業技師（單位）簽證，並經第三方公正單位審核完成，外牆修復與鷹架完成拆除，將依規申請恢復使用，若經核可，預計9月底恢復營運。

新光三越台中中港店發生氣爆至今接近半年，多次傳出要復業，但遭市議員質疑外牆架上鷹架如何復業。

請繼續往下閱讀...

新光三越為了員工及櫃姐們的生計，多次在台中世貿中心及烏日國際會展中心進行特賣會，今天傳出將復業，不少專櫃私下都表示非常期待；事實上，新光三越私下透露，因為希望9月底能復業，但復業要有前置作業，因此今日上午起向廠商口頭說明，請他們提前準備復業所需，因為對廠商來說復業需要時間、人力和物力的準備，但復業時間是市政府經過各項審查通過後才可以的，這是最高原則，新光三越不會違反，一定依法依規，但有預抓時間希望在9月底，這一點是新光三越努力的方向

新光三越今天下午提出說明表示，若經核可，預計9月底恢復營運。新光三越將以最高規格安全標準，提供顧客、員工與廠商一個安心、安全的生活與服務場域。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法