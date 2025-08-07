為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄22校高中職生參加世界青年會議 三民家商獲最大殊榮「文部科學大臣獎」

    三民家商同學與日本學生組隊，獲今年度WYM最大殊榮「文部科學大臣獎」。（高雄市教育局提供）

    2025/08/07 14:42

    〔記者許麗娟／高雄報導〕2025年日本世界青年會議（WYM）近日在名古屋登場，高雄市今年有22校高中職學生參加，今年大會比賽主題為「人人享有和平與正義」，須以全英語進行專題討論與發表，最終由高雄三民家商獲得最大殊榮「文部科學大臣獎」。

    日本名古屋世界青年會議今年邁入第27屆，在名古屋福祉大學與大阪立命館大學兩地舉行，有台灣、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、尼泊爾、柬埔寨等國學生參與。高雄市有22所高中職、44名學生，由高雄高商、高雄女中的師長帶隊前往參加，自7月30日至8月6日進行為期1週的交流。

    高雄市代表團今年表現更勝以往，除了三民家商獲得文部科學大臣獎，高雄女中、中山大學附中與三民家商也分別拿到3個最優白金獎大賞，另獲8個白金獎及11個金獎。

    三民家商學生蔡孟昕及鄭祐劼與日本學生組隊奪得「文部科學大臣獎」，討論發想主題為「SPOT THE LIE：LET DOVE FLY」，表達在資訊傳播方便的世代，在接受資訊前應該多多一些思考與謹慎，落實安全查證。

    活動期間，台灣學生入住日本接待家庭，在接待家長的陪伴下深入體驗在地日常，包括品嚐道地家常菜、日本在地美食、體驗浴衣參加祭典等，深度感受日本文化。

    高雄學子參加日本世界青年會議，也深度體驗日本文化。（高雄市教育局提供）

    學生以英語進行專題討論與發表。（高雄市教育局提供）

