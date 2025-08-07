台南投資案254件 累計投資額突破3千億元

投資台灣三大方案，台南累計投資額已破3千億元。圖為先前三井二期動土典禮。（圖由南市經發局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市經發局統計，截至目前，南市已通過「投資台灣三大方案」的投資案共計254件，累計投資額已破3千億元，預估創造逾2萬多個就業機會。南市經發局長張婷媛表示，由於投資台灣三大方案延長至2027年，台南歡迎企業加碼布局。

南市經發局表示，近期受美國關稅政策及地緣政治風險加劇影響，全球經濟成長面臨多重挑戰。為協助企業因應全球經濟變局，強化投資動能，行政院於上個月核定延長「投資台灣三大方案」至2027年底，新方案將擴大適用範圍至全球海外台商及外人投資企業，聚焦五大信賴產業、服務業、大健康產業及六大核心戰略產業，加上既有5+2產業創新領域；並鼓勵企業導入AI應用元素及智慧化技術，以加速轉型升級，並提升整體產業競爭力。

經發局長張婷媛說，截至目前，南市已通過「投資台灣三大方案」的投資案共計254件，累計投資額約3066億元，預估創造逾2萬1235個就業機會，展現台南優質投資環境與政策效益。配合「投資台灣三大方案」延長，並擴大適用對象及加碼各項優惠措施。

張婷媛說，針對有意來台南投資的企業，市府團隊配合業者需求提供投資計畫書撰寫輔導、申請文件準備及專業諮詢服務，協助加速各類型案件落實投資。

