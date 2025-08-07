高雄輕軌C34公辦都更投資逾55億 捷運局：清潔隊將變潮社區

苓雅清潔隊公辦都更案評選出爐，圖為街角廣場開放空間及商店街設計模擬。（捷運局提供）

2025/08/07 14:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌C34五權國小站旁、苓雅清潔隊公辦都更案評選出爐!高市捷運局指出，最優申請人為隆大營建，總投資額逾55億元，將把清潔隊舊址開發成新潮社區大樓，市府可分回權利金至少26.2億元挹注捷運建設。

苓雅清潔隊公辦都更案位於三多二路、和平一路口，面積約3452平方公尺，因屋齡超過60年，捷運局以公辦都更方式開發，日前經公開評選出最優申請人為隆大營建事業股份有限公司，總投資金額55.67億元，預估開發量體約1.7萬坪。

捷運局長吳嘉昌表示，本案為市長陳其邁上任來，捷運局完成第9個土地開發招商評選案件，累計為高雄創造近400億元收入挹注捷運建設。

他說明，這案開發基地鄰近輕軌C34五權國小站，完工後將增加400戶、約1200人的輕軌使用量，另因底層設置商業店鋪及公益設施，也可鼓勵市民利用輕軌前往；市府可分回權利價值權利金至少26.2億元，挹注捷運建設經費，全案預計2028年1月申報開工、2032年12月取得使用執照。

捷運局指出，除挹注捷運建設經費，市府將取得公益設施包含室内270坪日間照顧中心、及室内150坪環保局辦公室等，提供長輩白天的照護服務，包括生活照顧、餐飲服務、交通接送、健康促進活動、文康休閒活動。

高雄輕軌C34五權國小站旁、苓雅清潔隊公辦都更案評選出爐!最優申請人為隆大營建，總投資額逾55億元。（捷運局提供）

苓雅清潔隊公辦都更案擬將三多路打造林蔭大道，提供學童至五權國小安全之通學路徑。（捷運局提供）

