為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宮廟捐地 麥寮首座公設風雨球場動土

    麥寮鄉公所今隆重舉辦「架仔頭風雨球場」動土典禮。（記者李文德攝）

    麥寮鄉公所今隆重舉辦「架仔頭風雨球場」動土典禮。（記者李文德攝）

    2025/08/07 14:21

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉無公設風雨球場，鄉公所自籌近1500萬元在興華村玉安宮後打造占地約84坪鄉公所首座風雨球場，今（7）日動土。鄉長許忠富表示，工程預計150天，盼完工後能集運動、活動於一地，作為社區共融最佳場所。

    鄉公所指出，全鄉僅有縣立麥寮高中、麥寮國小校內有風雨球場，但並未有公設球場讓社區民眾運動、集會，多年前興華村加仔頭玉安宮多年前提出願意將宮廟後方建地捐出新建運動場，不過近年原物料上漲，多次規畫設計，總算達成村民願望，設置全鄉首座風雨球場。

    今公所舉辦動土典禮，由許忠富主持，麥寮鄉民代表會韓青山、興華村長蔡明宏、玉安宮主委許綉伶與多位地方民代及民眾，一同見證地方大事。

    許忠富表示，工程斥資約1485萬元，除打造84坪左右風雨球場、更要新建公廁、打造民眾休閒區，工程將歷時150天，屆時讓民眾們能在此打球運動，未來社區、公所舉辦活動也能使用場地，集休閒、運動一地。

    韓青山表示，首座風雨球場鑑於廟宇後方極具意義，讓當地民眾來宮廟參拜時，也能運動促進健康；蔡明宏、許綉伶表示，地方殷切期盼多年的願望終於成真，也讓宮廟無償捐地更彰顯意義。

    另，公所自籌約2500萬元打造的後安村集會所活動中心已完工，該場占地約266坪。許忠富說，9日將舉辦落成典禮，未來可依照地方需求辦理婚宴場、社區關懷據點以及防災避難收容等多功能用途。

    架仔頭風雨球場將是鄉內首座公設風雨球場，工期約150天。（圖由麥寮鄉公所提供）

    架仔頭風雨球場將是鄉內首座公設風雨球場，工期約150天。（圖由麥寮鄉公所提供）

    架仔頭風雨球場將是鄉內首座公設風雨球場，工期約150天。（圖由麥寮鄉公所提供）

    架仔頭風雨球場將是鄉內首座公設風雨球場，工期約150天。（圖由麥寮鄉公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播