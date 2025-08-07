常塞車居民回不了家 基隆水源橋頭8/9起試辦假日上午禁止右轉

台二丙線水源橋頭8月9日起試辦禁止右轉水源路。（記者盧賢秀攝）

2025/08/07 14:07

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台2丙基福公路往來基隆與平溪、福隆等觀光地區，車流量大，假日出現壅塞，部分車輛在水源橋頭右轉改走水源路，導致雙龍橋至水源路一帶塞車，影響居民出入權益，甚至發生車禍。經研議後，市府交通處決定8月9日起試辦假日上午禁止水源橋頭右轉水源路，試辦2個月視成效再檢討。

市議員陳冠羽表示，自去年初就有民眾向他反映，每到假日水源路到雙龍橋一帶，就會出現大量往基福公路的車潮，造成水源路塞車，住戶出門及回家都成了問題。

請繼續往下閱讀...

據陳冠羽了解，有不少車輛要走基福公路往平溪方向，但跟著導航系統指引「抄小路」，繞過車流量較大的東勢街，改走水源路、雙龍橋再從暖暖街接基福公路。

不過，水源路行經雙龍橋後，還得迴轉暖暖街，彎度極彎道路又窄，易發生車禍，今年5、6月間就在迴轉處發生車禍，從雙龍橋回堵到水源路。

交通處指出，經議員及相關單位會勘並提報道安會報通過，從8月9日起試辦假日上午8點到12點時，水源橋頭處禁止右轉水源路，除了水源橋邊停車場車輛可進出外，居民車輛繞由暖暖街回到水源路，往基福公路的車輛一律直行東勢街往平溪，執法單位將在水源橋頭周邊加強取締違規車輛，試辦期間2個月。

水源路經雙龍橋要迴轉暖暖街，迴轉時易發生車禍。（記者盧賢秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法