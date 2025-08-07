為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    常塞車居民回不了家 基隆水源橋頭8/9起試辦假日上午禁止右轉

    台二丙線水源橋頭8月9日起試辦禁止右轉水源路。（記者盧賢秀攝）

    台二丙線水源橋頭8月9日起試辦禁止右轉水源路。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/07 14:07

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕台2丙基福公路往來基隆與平溪、福隆等觀光地區，車流量大，假日出現壅塞，部分車輛在水源橋頭右轉改走水源路，導致雙龍橋至水源路一帶塞車，影響居民出入權益，甚至發生車禍。經研議後，市府交通處決定8月9日起試辦假日上午禁止水源橋頭右轉水源路，試辦2個月視成效再檢討。

    市議員陳冠羽表示，自去年初就有民眾向他反映，每到假日水源路到雙龍橋一帶，就會出現大量往基福公路的車潮，造成水源路塞車，住戶出門及回家都成了問題。

    據陳冠羽了解，有不少車輛要走基福公路往平溪方向，但跟著導航系統指引「抄小路」，繞過車流量較大的東勢街，改走水源路、雙龍橋再從暖暖街接基福公路。

    不過，水源路行經雙龍橋後，還得迴轉暖暖街，彎度極彎道路又窄，易發生車禍，今年5、6月間就在迴轉處發生車禍，從雙龍橋回堵到水源路。

    交通處指出，經議員及相關單位會勘並提報道安會報通過，從8月9日起試辦假日上午8點到12點時，水源橋頭處禁止右轉水源路，除了水源橋邊停車場車輛可進出外，居民車輛繞由暖暖街回到水源路，往基福公路的車輛一律直行東勢街往平溪，執法單位將在水源橋頭周邊加強取締違規車輛，試辦期間2個月。

    水源路經雙龍橋要迴轉暖暖街，迴轉時易發生車禍。（記者盧賢秀攝）

    水源路經雙龍橋要迴轉暖暖街，迴轉時易發生車禍。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播