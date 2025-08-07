為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    一年100元認養芭樂樹！花蓮吉安推「快樂農園」 開放自耕自食

    花蓮縣吉安鄉鬱金香花園停業後無償提供土地給鄉公所6年使用，農業課栽種100棵芭樂樹，如今果樹漸漸開花結果，啟動開放認養計畫。（吉安鄉公所提供）

    花蓮縣吉安鄉鬱金香花園停業後無償提供土地給鄉公所6年使用，農業課栽種100棵芭樂樹，如今果樹漸漸開花結果，啟動開放認養計畫。（吉安鄉公所提供）

    2025/08/07 14:04

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉公所1年多前獲得歇業的鬱金香花園業者無償提供土地使用權後，把4甲土地整地轉型為快樂農園，提供鄉親承租種植蔬果外，也在旁栽種100棵芭樂樹，隨果樹成長結果，也啟動認養計畫開放認養，經首波鄉民認養後目前剩下25棵，11日起全縣民均可參與活動，每年認養費用100元。

    鬱金香花園位於慶豐橋附近，過去採多角化經營休閒農業，在地經營30餘年，是在地人的共同回憶；3年多前結束營業後閒置許久，前年業者無償把4甲土地提供公所規畫成快樂農園及公園6年，讓鄉親體驗自耕自食的生活。公所指出，逐步把空間轉型成結合休閒、農耕與教育的社區農場，除開放耕作區，供鄉民認養種植蔬果，農業課也在旁邊的果樹區栽種各100棵的酪梨及芭樂果樹。

    如今200棵果樹在專人灌溉下，其中芭樂樹已開始結果，公所啟動「1人1棵果樹」認養計畫，開放民眾認養芭樂樹加入快樂果農行列，待水果熟成時摘下享用。設籍吉安的民眾即日起可電洽農業課詢問，11日起開放全縣民眾參與，計畫採「申請認養、自行照護」原則，每棵樹每年酌收100元費用。

    至於另100棵酪梨樹因生長期較芭樂樹長，目前還未結果，農業課將持續照料，視果樹生長情況再決定是否開放認養。

    鄉長游淑貞說，希望藉由認養行動提升鄉民的綠色生活意識，也深化人與自然間的情感連結，民眾完成認養後可依自身時間安排照料，鄉公所也會持續盤點、活化閒置農地，結合社區力量拓展認養計畫。

    花蓮縣吉安鄉鬱金香花園停業後無償提供土地給鄉公所6年使用，農業課栽種100棵芭樂樹，如今果樹漸漸開花結果，啟動開放認養計畫。（吉安鄉公所提供）

    花蓮縣吉安鄉鬱金香花園停業後無償提供土地給鄉公所6年使用，農業課栽種100棵芭樂樹，如今果樹漸漸開花結果，啟動開放認養計畫。（吉安鄉公所提供）

    花蓮縣吉安鄉鬱金香花園停業後無償提供土地給鄉公所6年使用，農業課栽種100棵芭樂樹，如今果樹漸漸開花結果，啟動開放認養計畫。（吉安鄉公所提供）

    花蓮縣吉安鄉鬱金香花園停業後無償提供土地給鄉公所6年使用，農業課栽種100棵芭樂樹，如今果樹漸漸開花結果，啟動開放認養計畫。（吉安鄉公所提供）

    花蓮縣吉安鄉鬱金香花園停業後無償提供土地給鄉公所6年使用，農業課栽種100棵芭樂樹，如今果樹漸漸開花結果，啟動開放認養計畫。（吉安鄉公所提供）

    花蓮縣吉安鄉鬱金香花園停業後無償提供土地給鄉公所6年使用，農業課栽種100棵芭樂樹，如今果樹漸漸開花結果，啟動開放認養計畫。（吉安鄉公所提供）

