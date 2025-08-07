虎尾潮工程僅部分植被、土坡滑落 五河分署揭密防洪原因

0728豪雨後，虎尾潮工程僅部分植被及土坡滑落，未有主要結構損壞，禁得起考驗。（記者李文德攝）

2025/08/07 13:49

〔記者李文德／雲林報導〕水利署在雲林虎尾投入超過9億元經費，進行「虎尾潮計畫」工程，第一期工程進度逾九成。地方好奇，連日豪雨是否沖毀？第五河川分署指出，豪雨僅造成部分植栽、土坡受損，並未有結構性破壞，是因已考量洪水淹漫位置而調整地勢。

水利署為整治北港溪虎尾段氾濫，前立委蘇治芬、時任水利署長的經部次長賴建信推動「虎尾潮」工程，是全台首個採國際競圖方式，挹注逾9億經費，規劃雲林最大河岸公園，工程採三期施作，一期將虎尾鐵橋約26公頃高灘地，打造河濱運動平台、綠色大階梯等，更有兼具防洪與濕地生態多樣性的青埔分洪道及草生地景。

經0728豪雨大量雨水流入溪中，水位高漲壯觀景象，有人好奇工程是否受影響。與5月20日所攝照片相比，僅土坡部分滑落，主要建物不受影響。

五河分署表示，此次豪雨水位在8月3日達最高位，距離虎尾鐵橋梁底僅1公尺，目前一期工程進度90.15%，預計下月15日完工，連日降雨僅部分植栽及土坡受損，未造成結構性損毀。

副分署長李俊霖指出，一期工程規劃設計時考量洪水漫淹位置，整合漫淹區及調整地勢，以2年重現期洪水位為界，區分「人為活動」和「自然區域」，如主要結構物配置洪水位以上，減少溪水沖刷機率，且在豪雨前結構物大致已完成，未造成結構物損壞，針對土石滑落會請施作廠商復原。

李俊霖表示，至於二期已在6月中旬開工，將連接北港溪一期堤頂步道至平和橋約1.5公里，串連約1.2公里人行步道，打造2處休憩廣場，預計明年4月完工，三期安慶圳工程，針對水質改善及環境營造工程，將於9月開工、後年5月完工。

0728豪雨後，與5月20日所攝照片相比，虎尾潮僅土坡部分滑落，主要建物不受影響。圖為5月20日所攝。（記者李文德攝）

