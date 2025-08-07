四技二專分發今放榜 逾1.6萬學生錄取率96.6％

四技二專日間部聯合登記分發入學招生今公告錄取榜單。（資料照）

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生，錄取榜單今天公告，並開放考生上網查詢。技專校院招生委員會聯合會表示，錄取率為96.6%，對結果有疑義者須於明天中午前申請複查，逾期不受理。

根據專校院招生委員會聯合會數據，114學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，計有68所科技校院及大學，分20招生群類別，提供2317個系科（組）、學程參與招生。一般生實際招生名額計有2萬3494名。

而今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生具登記選填資格人數為1萬7861人，較113學年度減少1402人。今年考生完成上網選填登記志願人數，計有1萬6686人。

經依考生選填登記之志願序統一分發，錄取人數計一般生1萬6119人，一般生分發錄取率為96.6%。各群類招生名額與錄取人數最多之前5群（類）依序為商業管理群、機械群、電機與電子群資電類、設計群及餐旅群。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，考生對分發結果如有疑義，可至本委員會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，務必於明天中午12時前，以傳真方式向委員會辦理分發結果複查，逾期不予受理。

