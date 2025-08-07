風雨無情 東石獨居阿伯感謝人安基金會清理殘屋破瓦

東石鄉蔡阿伯（中）的殘屋破瓦受外界協助進行清理，他緊緊握住人安嘉義平安站站長黃宸宏的手，表示感謝。（嘉義平安站提供）

2025/08/07 13:22

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕中南部豪雨成災，人安基金會嘉義平安站昨（6）日啟動服務專車挺進嘉義縣東石鄉災區展開關懷服務，獨居的中低收入戶蔡姓阿伯面臨殘屋破瓦，手足無措，嘉義平安站長黃宸宏帶領街友志工為阿伯進行住處環境清潔，希望幫助他從風災雨災後，重新站起來，蔡阿伯緊緊握住黃宸宏的手，表示感謝。

蔡阿伯說，他獨居在平房老厝，丹娜絲颱風帶來狂風，造成住處屋瓦被掀、土角厝牆壁剝落，風災尚未復原，連日來豪雨，住處滴水聲滴滴答答成無眠的夜，「風雨無情，卻無處可躲」。

黃宸宏帶領街友志工協助蔡阿伯清理殘屋破瓦，並進行住處環境清潔，希望幫助蔡阿伯從風災雨災後，重新站起來，蔡阿伯緊緊握住黃宸宏的手，表示感謝。

黃宸宏一行人探視寒士住處受損情形，平安站也提供受災戶便當、泡麵、乾糧、飲用水等緊急民生物資，並在廟口現場烹煮美食，提供災民一頓溫飽，災民吃到熱騰騰的飯菜，備感窩心。

黃宸宏說，為減輕寒士生活壓力，平安站啟動災區名冊建檔，針對受災個案追蹤關懷，提供心理支持、生活重建及中長期社會資源轉介等，協助災民回歸日常，也呼籲社會大眾共同關心災區現況，讓更多人即時獲得幫助，陪伴鄉親走過這段最艱辛的日子。

風雨無情，蔡阿伯住處土角厝牆壁剝落，滴水聲成無眠的夜。（嘉義平安站提供）

嘉義平安站在廟口現場烹煮美食，提供災民一頓溫飽。（嘉義平安站提供）

