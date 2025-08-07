蘭陽媽祖文化節9月登場 缺乏效益評核遭檢討

宜蘭縣政府邀請南方澳進安宮珊瑚媽祖、雲林西螺福興宮太平媽祖「雙媽會師」，在縣民大廳預告蘭陽媽祖文化節開跑。（記者王峻祺攝）

2025/08/07 13:28

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘭陽媽祖文化節是宜蘭縣年度宗教盛事，今年邁入第6屆，由宜蘭縣政府和南方澳進安宮舉辦，將在9月26日至28日舉行海、陸遶境。審計部宜蘭縣審計室針對去年活動提出檢討，要求縣府建立效益評核機制。縣府回應，去年已較前年增加8千人次，透過報名機制，作為其中一項評核指標。

宜蘭縣府今天邀請南方澳進安宮珊瑚媽祖、雲林西螺福興宮太平媽祖「雙媽會師」，在縣民大廳預告蘭陽媽祖文化節開跑，表示9月26日海上遶境後，27日將聯袂出巡，並邀全台16座媽祖宮廟齊聚，為信眾祈福，常年供奉於北方澳軍港內進安宮、素有最神秘媽祖之稱的媽祖，也聖筊示意會一同出巡。

不過，宜蘭縣審計室指出，縣府舉辦蘭陽媽祖文化節多年，每年編列近千萬元預算，迄未訂定量化績效衡量指標，無法評核活動投入資源 及效益達成情形，有待建立活動效益評核機制，以有效提升計畫執行效益；另外，民眾對於宗教文化活動結合行銷觀光作法的滿意度，僅有七成五，尚有精進改善空間。

宜蘭文史工作者林正芳認為，台灣是宗教自由國家，由公部門編列經費支持特定宗教辦活動是不公平的，媽祖遶境應回歸民間自發性辦理，避免補助時間一久，失去募款等自發性力量。

對於蘭陽媽祖文化節回歸民間自主辦理，近年地方陸續傳有意願，縣府民政處也有意規畫交由民間自行籌組協會，投入籌辦活動，但至今尚未有具體進度。

宜蘭縣府民政處表示，媽祖文化節每年參與人數，保守估計有10萬人次，且連年增加，今年活動豐富，預計會再增加千人參與，觀光效益也會超過往年，效益評估除有計畫工作、辦理時間、經費執行等指標，另也納入活動參與人數。

蘭陽媽祖文化節海上遶境相當壯觀，圖為去年出海盛況。（記者王峻祺攝）

