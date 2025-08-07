為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    阿里山國家森林遊樂區封園衝擊 旅遊業盼暑假觀光回溫

    嘉義縣阿里山鄉鄒族得恩亞納部落。（阿里山賓館提供）

    2025/08/07 13:14

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義地區7、8月份遭丹娜絲颱風與旺盛西南氣流肆虐，山區停止上班日合計多達10天，災情輕微的阿里山國家森林遊樂區依規定休園，重創園區觀光產業鏈，指標性飯店「阿里山賓館」兩個月訂房損失高達1500萬元，估佔營收的25%。其他業者也是慘兮兮，期待雨過天晴後，遊客回流，搶暑假最後一波觀光潮。

    嘉義林業分署指出，受到丹娜絲颱風及728豪雨影響，阿里山國家森林遊樂區7/1-8/4期間，配合嘉義縣政府停班休園計10日（7/6-7/7、7/28-8/4），7/1-8/4入園人數合計5萬8166人次，較去年同期少約1萬5000人次。

    園區旅館業者表示，丹娜絲颱風雖重創嘉義，但山區風雨都比平地來得小，訂房率並未受到太大影響，7月中旬到8月底假日大多滿房，平常日也是一房難求，但728豪雨連續休園8天，恢復開園後，遊客裹足不前，紛紛退訂，預計前後影響20天左右。

    阿里山賓館說，風雨無情，也只能無奈接受，繼續推出的暑假親子旅遊為部落、茶香森林探險住房專案，即日起至8月30日止入住暑假部落探險一泊三食住房專案，即可享受專車在嘉義高鐵站、台鐵火車站接駁服務，帶旅人至阿里山的夢幻彩虹部落得恩亞納社區，和連續5年獲得鬥茶冠軍的中興製茶廠，體驗部落雲海、森林浴、高山生態等特色的親子遊程。

    嘉義縣鄒族得恩亞納部落有台版合掌村美稱。（阿里山賓館提供）

    嘉義縣阿里山鄉美麗的茶園風光。（阿里山賓館提供）

    阿里山國家森林遊樂區的日落雲海。（阿里山賓館提供）

