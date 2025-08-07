立院質詢台師大女足抽血案 校長吳正己透露心聲「沒照顧好學生」

立法院教育及文化委員會7日開會，邀請教育部部長鄭英耀（右）列席，左為台師大校長吳正己。（記者方賓照攝）

2025/08/07 13:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足抽血案引發社會關注，也成立法院質詢焦點，台師大校長吳正己今於立法院也透露「心情沉重」、「覺得沒照顧好學生」，並強調將針對溝通、研究倫理教育及查核等部分加強。

立法院教育文化委員會今邀請教育部長鄭英耀針對「如何強化研究計畫之人體研究倫理把關機制，以保障人權，捍衛科研價值，並避免類似台師大女足隊違反研究倫理之案件再次發生」進行報告並備質詢，同時吳正己也列席其中。

吳正己面對國民黨立委萬美玲質詢時提到，自己心情沉重，認為沒有照顧好學生，教練與球員權力結構不對等，很多事情球員沒直接反映到學校，如果有反映到學校一定會好好處理，因此事後檢討，溝通管道必須加強，老師研究倫理素養教育也要加強，對研究倫理的查核更要加強。

而立委也關心教評會對台師大女足隊前教練周台英的懲處，從未有停聘或解聘變成解聘且4年不得聘任，前後「差很大」，吳正己說明，由於校長不是教評會委員，因此會議內部討論時自己不在其中，可能會議中有不同的看法，後續會做出4年不得聘任決議，應該是委員看了一些錄影帶等證據。

針對後續研究倫理相關查核，民進黨立委范雲質詢時質疑，國科會已全數清查體育計畫，而體育署只查涉及血液的計畫，要求教育部所組專案小組應全面清查過往及現在執行之運科支援計畫，也要與衛福部合作研議建立運科支援計畫的審查機制與流程，並監督體育署偕同衛福部研議評估建立第三方公正之運動選手受試者保護中心等。

