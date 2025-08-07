核安會：福島今啟動第14批含氚廢水排放 預計19天排7800噸

核能安全委員會表示，日本福島第一核電廠今日啟動第14批次含氚廢水排放作業，預計以19天時間排放7800噸。（美聯社，資料照）

2025/08/07 13:06

〔記者黃宜靜／台北報導〕今年是日本福島核電廠發生災變14週年，日本政府自2023年8月24日起開始排放福島核電廠含氚廢水入海；核能安全委員會表示，日本福島第一核電廠今啟動第14批次含氚廢水排放作業，預計以19天時間排放7800噸。福島核電廠已排放13批次含氚廢水，目前影響區域以日本本州東部海域為主，局部受中尺度渦流影響往西南擴散至關島西北方海域，台灣周圍海域影響極為輕微。

核安會發布新聞稿表示，福島第一核電廠於今日開始啟動第14批次含氚廢水排放作業，預計以19天時間排放7800噸，預估氚總活度約3.0兆貝克。

核安會指出，東京電力公司8月5日公布含氚廢水的分析結果，氚以外的核種濃度與法規限值比值總和為0.12，符合小於1之判定值。另，東電公司委託第三方量測實驗室株式會社化研與日本政府委託的JAEA大熊分析研究中心分析結果分別為0.13及0.12，與東電公司分析結果一致。

核安會表示，日本東京電力公司依據原子力規制委員會核准且經國際原子能總署（IAEA）審查確認的評估流程，定期檢討「測量與評估對象核種」；考量鈰-144（Ce-144）於過往13批次排放前分析報告中皆未檢出，且其具較短半衰期，約285天，故自本批次起，調整為東京電力公司排放前自主測量之核種。

核安會指出，IAEA執行第4次追加取樣監測措施，於114年6月17日赴日採樣，樣品亦為本批次排放前含氚廢水，參與成員來自比利時、瑞士、俄羅斯、中國和韓國等國實驗室專家，將持續關注分析結果。

交通部中央氣象署每日依日本福島第一核電廠實際排放狀況，進行含氚廢水擴散濃度預報，自112年8月24日排放迄今，已累計排放13批次，目前影響區域仍以「日本本州東部海域」為主，局部受中尺度渦流影響往西南擴散至「關島西北方海域」，台灣周圍海域影響極為輕微。

核安會表示，透過跨部會合作執行海域輻射監測，今年度截至8月3日，已完成2349件海域樣本分析；自106年起至今已累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共計14703件樣本分析，各項分析結果無輻射異常。

