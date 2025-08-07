公托福利中斷》中市海線26名幼兒無處去 家長怒「公托倍倍增都是假」

台中市議會民進黨議員王立任與蔡其昌立委服務團隊今（7日）日召開記者會，因社會局因案追回補助款，導致海線某托嬰中心原公托福利中斷，嚴重影響26名家長及幼兒的權益，引發台中海線家長抗議，怒批公共托育都是假象！（記者廖耀東攝）

2025/08/07 13:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市海線一家托嬰中心因偽造文書罪，失去準公托資格，社會局收回補助，影響60多位幼兒，台中市議員王立任與立委蔡其昌辦公室今天與多名家長召開記者會，表示因為該托嬰中心未具準公托身份，家長原本托嬰的費用將從原本每人每月3千至5千到支付2萬至2萬5，不但因換環境影響幼兒心靈，也造成家長負擔，但社會局只提供托嬰中心名單，未協助轉介，而且海線準公托相當少，很多家長都找不到， 目前還有多位幼兒待轉，家長怒吼「公托倍倍增都是假」，王立任要求社會局要用心來協助家長，並正視海線準公托不足。

社會局表示，該托嬰中心以離職托育人員名義收托新生，遭當事人配偶提告登載不實準文書罪，且判決定讞。社會局今年7月16日起與該中心終止準公共服務契約，並追繳相關獎補助費用558萬元。托嬰中心營運狀況若有改變，應該提出幼童與工作人員的安置計畫，但業者拒不提供家長名單，社會局已另循途徑主動聯繫家長，啟動轉介服務，原本收托60名幼童，其中40名幼童順利銜接幼兒園或有其他照顧安排，還有26名幼童（含8月1日入托新生）持續送托。

請繼續往下閱讀...

王立任表示，海線一家托嬰中心因官司問題遭取消準公托的資格，嚴重影響原本已送托家長的權益，若無法在準公托，收費落差將達近10倍，家長反映，社會局卻只提供台中市準公托的名單，要家長自行聯絡，家長及孩子面臨的問題不一樣，要求社會局用心來協助家長，要正視海線準公托不足的問題。

莊姓家長表示，家中一對雙胞胎都送至該托嬰中心，每一個只收3至5千元，若是轉為私托，兩個收費將由8千變4萬6，負擔相當重。

多位家長反映，海線的準公托非常少，而且都已額滿，社會局竟說若找不到就可以找保母，應依意願安置，不是強迫選擇保母制，更有家長怒批，「公托倍倍增都是假」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法