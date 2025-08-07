為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公托福利中斷》中市海線26名幼兒無處去 家長怒「公托倍倍增都是假」

    台中市議會民進黨議員王立任與蔡其昌立委服務團隊今（7日）日召開記者會，因社會局因案追回補助款，導致海線某托嬰中心原公托福利中斷，嚴重影響26名家長及幼兒的權益，引發台中海線家長抗議，怒批公共托育都是假象！（記者廖耀東攝）

    台中市議會民進黨議員王立任與蔡其昌立委服務團隊今（7日）日召開記者會，因社會局因案追回補助款，導致海線某托嬰中心原公托福利中斷，嚴重影響26名家長及幼兒的權益，引發台中海線家長抗議，怒批公共托育都是假象！（記者廖耀東攝）

    2025/08/07 13:11

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市海線一家托嬰中心因偽造文書罪，失去準公托資格，社會局收回補助，影響60多位幼兒，台中市議員王立任與立委蔡其昌辦公室今天與多名家長召開記者會，表示因為該托嬰中心未具準公托身份，家長原本托嬰的費用將從原本每人每月3千至5千到支付2萬至2萬5，不但因換環境影響幼兒心靈，也造成家長負擔，但社會局只提供托嬰中心名單，未協助轉介，而且海線準公托相當少，很多家長都找不到， 目前還有多位幼兒待轉，家長怒吼「公托倍倍增都是假」，王立任要求社會局要用心來協助家長，並正視海線準公托不足。

    社會局表示，該托嬰中心以離職托育人員名義收托新生，遭當事人配偶提告登載不實準文書罪，且判決定讞。社會局今年7月16日起與該中心終止準公共服務契約，並追繳相關獎補助費用558萬元。托嬰中心營運狀況若有改變，應該提出幼童與工作人員的安置計畫，但業者拒不提供家長名單，社會局已另循途徑主動聯繫家長，啟動轉介服務，原本收托60名幼童，其中40名幼童順利銜接幼兒園或有其他照顧安排，還有26名幼童（含8月1日入托新生）持續送托。

    王立任表示，海線一家托嬰中心因官司問題遭取消準公托的資格，嚴重影響原本已送托家長的權益，若無法在準公托，收費落差將達近10倍，家長反映，社會局卻只提供台中市準公托的名單，要家長自行聯絡，家長及孩子面臨的問題不一樣，要求社會局用心來協助家長，要正視海線準公托不足的問題。

    莊姓家長表示，家中一對雙胞胎都送至該托嬰中心，每一個只收3至5千元，若是轉為私托，兩個收費將由8千變4萬6，負擔相當重。

    多位家長反映，海線的準公托非常少，而且都已額滿，社會局竟說若找不到就可以找保母，應依意願安置，不是強迫選擇保母制，更有家長怒批，「公托倍倍增都是假」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播