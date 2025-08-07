為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    一家一舟一故事 澎湖合橫海洋實驗小學手作獨木舟啟航

    澎湖合橫海洋實驗國小，首次手作獨木舟下水典禮。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/07 12:57

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖唯一海洋實驗小學-西嶼鄉合橫國小，今（7）日隆重舉辦「一家一舟－家庭的海洋記憶」活動。這是合橫首次手作獨木舟，歷時6天（8月1日至6日），由學生與家長共同參與舟體建構、彩繪與故事創作，並於今日舉行正式下水典禮，為舟艇進行象徵性祈福啟航。

    澎湖縣政府教育處副處長李靜嵐、西嶼鄉長李添進，以及社區民眾與家長共逾百人熱情參與。手作獨木舟下水前，依循國際航海文化舉行「擲瓶禮」，由貴賓及親子共同以寶特瓶敲擊船頭，象徵啟程順利、平安歸航；隨後則進行融合澎湖在地傳統的「擲吉」儀式，撒出炸棗、糖果與餅乾，傳達祈福與歡喜之意，現場笑聲不斷、文化氣息濃厚。

    這次計畫為學校申請「海洋委員會文化領航計畫」中的核心行動，結合夏季親海課程與家庭參與，師生與家長攜手完成每一艘獨木舟的設計與建造與彩繪。舟艇完成後，由學生與家長自后螺沙灘航行至合界沙灘，不僅串連個人記憶、更連結家庭情感與地方文化的海洋故事。

    合橫國小校長葉萬全表示，「我們希望學生從海洋學習中不僅獲得知識，更能體驗生命與文化的連結。這是一次從家庭出發、航向文化深處的旅程。」活動後學校舉辦「一家一舟一故事」成果展，展示每艘舟艇的創作歷程與家庭海洋故事，吸引社區民眾熱烈迴響。這樣的活動讓澎湖海洋文化與記憶重新被看見，也讓下一代深刻理解身為海島子民的榮耀與責任。

    西嶼鄉長李添進隨著孩子們投入海洋懷抱。（記者劉禹慶攝）

