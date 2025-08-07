全民響應丹娜絲災後重建 賑災基金會最新募款突破2.9億元

丹娜絲颱風強襲南台灣。（資料照）

2025/08/07 12:31

〔記者邱芷柔／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部，造成淹水、房屋損毀、農牧業災損等嚴重災情。中央政府責成財團法人賑災基金會啟動「丹娜絲風災募款專案」，自7月21日開放匯款、外匯、LINE Pay及四大超商等多元捐款管道。截至8月6日止，已募得2億9838萬餘元，其中單筆百萬以上捐款達55筆、金額約2.4億元，展現全民與企業界的愛心力量。

賑災基金會統計，募款專案已接獲2萬188筆捐款、累計金額達2億9838萬4476元，以自動化設備臨櫃匯款2180筆，共計2億8062萬0291元最高，其次是LINE Pay的1萬3517筆、1294萬9700元，以及四大超商（每週一更新）的4491筆、481萬4485元。

基金會說明，「丹娜絲風災募款專案」勸募期間至8月20日止，呼籲各界持續響應、共襄盛舉。賑災基金會由行政院設立、現隸屬衛福部，運作至今已24年，歷年參與多起重大災害援助，包括莫拉克風災、台南地震、烏克蘭戰爭與2024花蓮地震等，去年執行0403震災復原計畫已動支超過15億元善款。

基金會強調，雖非公務機關，卻是政府與民間之間的關鍵橋梁，始終秉持公開透明原則運用捐款，盼社會各界持續支持，一起守護災後重建的希望。

