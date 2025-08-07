為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    外食族「一天餐費200元」內是作夢？網熱議：不是不可能

    外食示意圖。（資料照）

    外食示意圖。（資料照）

    2025/08/07 14:06

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在物價持續上漲的背景下，有人好奇發問，「外食族一天餐費能控制在200元以內嗎？」並強調「不能靠營養不均的飲食」達成，引發網友廣泛討論，正反意見分歧。

    一名網友昨（6）日在網路論壇「PTT」發文 表示，在目前的物價水準下，是否有辦法在維持大概飲食均衡的同時，將一天外食的餐費控制在200元內？貼文一出引來不少鄉民熱烈回應，部分人認為200元內並非不可能，只是需要犧牲些什麼。

    例如有網友建議，「早餐不吃」、「吃兩餐」、「有一餐員工餐的話可以」、「早餐不吃、飲料不喝，只吃便當、吃麵，不吃小菜跟湯應該可以」、「可以，我昨天才花160，中午吃粥，晚上吃沙威瑪，早上一顆茶葉蛋」。還有人表示，「很好機會養成輕食、斷食習慣啟動長壽基因」、「你200元如果減餐次就容易吃不達標，少量多餐是相對健康的飲食模式」。

    然而，也有不少人持反對態度，「想便宜又想營養均衡但又要外食，做夢是不是比較快」、「超商微波食物都89了.. 200吃兩餐都有問題了」、「現在一餐最起碼要150吧」、「不可能，中午點個熊貓就200多了」、「太難了吧 不特別省正常吃的話，一天破500都很正常」。

    圖 圖
    圖 圖
