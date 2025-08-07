88節巴結爸爸！ 海科館一連3天免費入館

國立海洋科技博物館8月8日到10日，男性民眾免費入館外，還有系列活動，圖為基隆慾望劇團演出。（圖由國立海洋科技博物館提供）

2025/08/07 12:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕歡慶8月8日父親節，國立海洋科技博物館於8日（週五）到10日（週日）推出「爸」氣登場主題活動，規劃多項精彩內容，讓平日辛苦的爸爸放鬆一夏。活動期間，一連3天，只要是男性皆可以免費進入主題館、特展及潮境智能海洋館參觀。活動詳情請上官網查詢。

海科館規劃父親節限定活動，包含夢幻「人魚藝術展演」、戶外「山海藝術節」及親子同樂的「海洋波光・彩繪燈飾手作課程」，不僅讓爸爸放鬆，也讓孩子與家人有機會共同創造美好時光。特別的是，展演活動融合在地特色與海洋文化，呈現出別具風格的夏日藝文饗宴。

海科館館長王明源表示，父親節不只是對父親的致敬，更是家人共享時光的好機會。王明源說，9日下午於碧水巷廣場有在地表演團體演出，包括八斗國小竹搖琴、基隆慾望劇團及虎劇團，帶來節奏感與戲劇性的熱力演出，展現基隆的山海魅力；9日與10日14時至16時，主題館1樓入口大廳展演池將上演人魚藝術展演，結合舞蹈與音樂營造奇幻氛圍。此外，9日與10日期間，每日開設2場親子手作課程，邀請親子一同製作專屬燈飾，留下共同創作的美好記憶。活動名額有限，報名請早。

國立海洋科技博物館8月8日到10日，男性民眾免費入館外，還有系列活動，圖為八斗國小竹搖琴登台演出。（圖由國立海洋科技博物館提供）

國立海洋科技博物館8月8日到10日，男性民眾免費入館外，還有系列活動，圖為虎劇團演繹技藝秀魅力。（圖由國立海洋科技博物館提供）

