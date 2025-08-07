為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    0728豪雨全台農損逾3.5億元 柿損失近7千萬最高

    農業部統計至今日上午11點，全台農損已達3億5,596萬元，其中受損作物主要為柿，其次為棗、鳳梨、香蕉及薑等。（資料照）

    農業部統計至今日上午11點，全台農損已達3億5,596萬元，其中受損作物主要為柿，其次為棗、鳳梨、香蕉及薑等。（資料照）

    2025/08/07 12:35

    〔記者黃宜靜／台北報導〕0728西南氣流引發多日豪雨致災，中南部農業產區災情慘重，農業部統計至今（7日）上午11點，全台農損已達3億5,596萬元，屏東縣損失1億1,205萬元最慘，受損作物主要為柿，損失金額達6,938萬元，其次為棗、鳳梨、香蕉及薑等。

    農業部表示，經農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，農業產物及民間設施估計損失計3億5,596萬元，其中以屏東縣損失1億1,205萬元（占31%）、台中市損失7,821萬元（占22%）、高雄市損失7,082萬元（占20%）、嘉義縣損失3,194萬元（占9%）、南投縣損失2,867萬元（占8%）及苗栗縣損失1,402萬元（占4%）較為嚴重。

    以農作物來看，整體被害面積2,486公頃，受損作物主要為柿，被害面積572公頃，損害程度20％，換算無收穫面積114公頃，損失金額6938萬元，其次為棗、鳳梨、香蕉及薑等。

    至於畜產損失，估計損失金額2,197萬元，受損畜禽主要為豬2,089頭，受損金額1,653萬元，其次為雞、鵝及鴨；漁產損失則損失537萬元，受損漁產主要為吳郭魚；農田流失及埋沒，估計損失金額6,453萬元，主因高雄市農田流失29.5公頃、埋沒37.5公頃。農業部表示，已公告辦理現金救助及低利貸款，相關地區及項目請參考公告專區丹娜絲颱風及近期豪雨專區

