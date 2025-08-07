為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「16W」美軍首報直指台灣？颱風論壇揭1關鍵：若突破有機會接近

    美軍已經認定達熱帶低壓，升格為「16W」，未來有增強趨勢，預估將偏西移動，不排除朝台灣接近。（圖擷自JTWC）

    美軍已經認定達熱帶低壓，升格為「16W」，未來有增強趨勢，預估將偏西移動，不排除朝台灣接近。（圖擷自JTWC）

    2025/08/07 13:05

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於關島東北方海面的熱帶擾動持續發展，美軍已經認定達熱帶低壓，升格為「16W」，未來有增強趨勢，預估將偏西移動，不排除朝台灣接近。

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」PO圖指出，美軍聯合颱風警報中心（JTWC）已將位於關島東北方海面的擾動升格為熱帶低壓「16W」，美軍首報顯示，由於太平洋高壓勢力強盛，預估「16W」未來將偏西移動，過程中結構逐漸整合，有增強趨勢；若「16W」成颱，將是今年第11號颱風「楊柳」（Podul，北韓提供）。

    目前各大數值模式對「16W」路徑走向共識高，預估將持續偏西移動，偏北的機會不高，但在強度發展意見分歧，變數較大。

    「颱風論壇」分析關鍵點在於，若突破高壓封鎖「16W」有機會朝台灣接近，且強度不弱；反之若續受高壓壓制，在西進過程中將逐漸減弱，抵台時幾乎消散。目前「16W」離台灣還有一段距離，持續觀察即可。

