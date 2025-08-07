為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    10天2病患術後亡 高市網紅減重醫師遭勒令停業2個月

    高雄市衛生局今（7）日要求王姓醫師停業2個月待查，並待醫師懲戒審議結果另為處分。（取自臉書）

    高雄市衛生局今（7）日要求王姓醫師停業2個月待查，並待醫師懲戒審議結果另為處分。（取自臉書）

    2025/08/07 12:54

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄王姓網紅醫師執行減重手術，遭控10天內發生2女術後死亡，及違反醫療法、違法收費等爭議，高雄市衛生局今（7）日要求王姓醫師停業2個月待查，並待醫師懲戒審議結果另為處分。

    衛生局指出，王姓醫師執行減重手術，已造成2例病患死亡重大病安事件，並查獲多項違反《醫療法》、《醫師法》及《管制藥品管理條例》事證，且涉及違法收費、使用來源不明醫材等多項疑有刑事不法情節。

    衛生局經與衛福部共同研議為阻止犯罪、危害之發生或避免急迫危險並維護民眾權益，將依行政執行法第36條意旨，先命王姓醫師停業2個月待查，另8月中下旬召開醫師懲戒審議，將依審議結果處分。

    王姓醫師遭控6月30日為1名30多歲許女執行「縮胃曠腸」減重手術，術後許女出現胃痛、冒冷汗、腹部大量淤血等情形，家屬質疑醫師和醫院未積極處理，3天後許女出現眼球上吊、口吐白沫急救後不治。

    另一名死者林女，則是7月接受「縮胃曠腸」手術，術後36小時內疑似出現肺炎及呼吸窘迫或肺栓塞急救不治，但醫院稱林是做剖腹式胃重建手術，家屬也另指控王姓醫師術前未做仔細評估、收取高額醫療費和顧問費及匯款帳號非醫療機構等情形。

