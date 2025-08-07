為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    長榮航空飛馬尼拉航班疑似客艙失壓急返航 調同機型載運

    機艙內掉落氧氣罩，長榮班機在上午返回桃園機場。（旅客提供）

    機艙內掉落氧氣罩，長榮班機在上午返回桃園機場。（旅客提供）

    2025/08/07 12:18

    〔記者吳亮儀／台北報導〕長榮航空BR271由台北飛往菲律賓馬尼拉班機在今天（7日）上午9時24分從桃園機場出發，要飛往菲律賓馬尼拉，但起飛後不久出現緊急代碼，疑似客艙失壓，並緊急返航桃園機場。長榮航空致歉，也調派同機型航機載運旅客前往目的地。

    這架波音777-300ER在出現緊急狀況後，機艙內掉落氧氣罩，班機在上午返回桃園機場。長榮航空說明，BR271今天上午從桃園前往馬尼拉航班，於上午9點54分起飛後，因艙壓出現異常訊息，按標準作業程序返航，並已於上午10點42分安全降落桃園國際機場。

    長榮航空表示，已調派同機型航機載運旅客前往目的地，並提供旅客餐券於機場用餐，造成旅客不便之處，長榮航空深感抱歉。

    長榮航空飛馬尼拉航班艙壓異常返航桃機 旅客緊張但冷靜

    機艙內掉落氧氣罩，長榮班機在上午返回桃園機場。（旅客提供）

    機艙內掉落氧氣罩，長榮班機在上午返回桃園機場。（旅客提供）

    長榮航空BR271從桃園機場起飛後不久就返航。（翻攝自「FlightAware」）

    長榮航空BR271從桃園機場起飛後不久就返航。（翻攝自「FlightAware」）

    長榮航空波音777-300ER。圖為同機型飛機，非事故飛機。（記者吳亮儀攝）

    長榮航空波音777-300ER。圖為同機型飛機，非事故飛機。（記者吳亮儀攝）

