0403強震重創停業 花蓮國軍英雄館動工拆除

位在花蓮市的國軍英雄館，因去年0403強震受損嚴重列為紅單，主建物今天起拆除。（記者王錦義攝）

2025/08/07 12:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕位在花蓮市的國軍英雄館，因去年0403強震受損嚴重列為紅單，中華民國軍人之友社理監事會通過拆除案後，主建物今天起拆除，近日圍起圍籬開拆，將分為兩階段拆除，預計需半年，明年2月3日完成；軍友社指出，雖然建物拆掉，已跟在地旅宿業者合作，以優惠價格持續提供軍人住宿服務。

花蓮國軍英雄館自1987年啟用至今近40年，為地上6層、地下1層建物，曾是國軍官兵、榮民眷屬落腳處，因位處花蓮市中心，也是不少遊客的住宿選擇。去年4月3日強震，館方第一時間疏散遊客及員工，所幸沒有造成傷亡。震後國軍英雄館外牆、結構都有受損，被鑑定為紅單危樓，立即宣布封館停業。花蓮縣軍人服務站長黃鍾昌說，經專業評估後判定建物不宜再使用，為安全考量，中華民國軍人之友社去年理監事開會決議拆除。

黃鍾昌說，拆除工作分2階段進行，今天開始進行主建物拆除工程，預計明年2月3日完工，施工期間在周圍設置圍籬、標示警告牌，因鄰近國民黨花蓮縣黨部及衛福部花蓮醫院，有安排人員進行交通疏導。國軍英雄館由軍友社經營，震後已搬遷至臨時辦公室持續提供服務，並與在地旅宿業合作，以優惠價格接待國軍官兵、榮民眷屬。

根據「國家文化記憶庫」資料，花蓮國軍英雄館原址為紀念阿美族人開發花蓮的「阿美族會館」，日治時期1928年由在地阿美族人募資興建，昭和天皇在擔任太子時，曾下榻於此。而後曾改建為昭和紀念館、消防隊址及民防指揮部等，1987年改建為現今國軍英雄館。

