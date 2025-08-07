為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市推廣交安獲贈導護裝備 英代表讚台人懂喝、英國力推不酒駕

    台北市政府今天舉辦「我宣誓」及「我看得見您，您看得見我」守護安全記者會。（記者廖振輝攝）

    台北市政府今天舉辦「我宣誓」及「我看得見您，您看得見我」守護安全記者會。（記者廖振輝攝）

    2025/08/07 13:45

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市去年將2024年訂為「交通安全年」、2025年推廣「我看得見您，您看得見我」的交通文化；台北市政府今天舉辦「我宣誓」及「我看得見您，您看得見我」守護安全記者會，社團法人台灣酒與社會責任促進會（TBAF）捐贈500面導護旗、300件導護背心及200個LED肩燈，交由教育局規劃分配。

    英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）致詞提到，英國出口的蘇格蘭威士忌在全球熱銷，約每秒輸出43瓶，台灣是第3大市場，相當於成年人平均每年飲用2瓶，她幽默地說，代表很有品味、懂得欣賞高品質的產品，不過也強調，英國以威士忌文化為傲，同時致力推行不酒駕、不勸酒等負責任的飲酒風氣，兼顧健康、經濟共同成長。

    市長蔣萬安表示，去年的交通安全年透過各項政策措施，自道路設計改善到推動停讓文化，改變過去「車本位」的觀念，打造以人為本的交通環境。今年不只是停、看、聽，也希望更進一步落實，看到其他的用路人之外，也要讓自己被其他用路人看見，確保汽車駕駛、機車族、行人的通行安全。

    他指出，從數據上來看，今年1月至4月，交通事故死傷人數相較去年同期下降，而且低於過去3年平均值，其中，A1事故（當場或在24小時內死亡）死亡人數六都最低；台灣酒駕防制社會關懷協會（TADD）全國評比酒駕防制成效，台北市居冠，死傷降幅28％；抱回金安獎11座獎項、全國最多。

    教育局補充，本次受贈的導護旗、導護背心、LED肩燈，將由台北市導護志工總隊依據學校實際需求進行配發，提供現場國中小導護志工使用。TBAF理事長王德勤也說，希望可以在交通安全教育方面盡一份力。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

