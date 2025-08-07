為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中神岡神林路與神岡東街坑洞多、機車族危險 將陸續改善

    立委楊瓊瓔服務處7日召開神岡區庄前里神林路、神岡東街道路改善工程說明會。（記者歐素美攝）

    2025/08/07 12:08

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區神林路與神岡東街路面老舊破損、多處坑洞補丁，影響居民通行與機車族行駛安全。立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍合力爭取620萬元經費重舖路面，改善總長近1公里，其中，神林路預計於10月底前完工，神岡東街則預定年底前動工。

    楊瓊瓔與羅永珍今天舉辦神岡區庄前里神林路、神岡東街道路改善工程說明會，台中市建設局養護工程處長白玨瑛簡報指出，神林路將刨鋪長度600公尺、寬12公尺，工程經費310萬元，預計10月底前完工；神岡東街改善工程則由神岡區公所主辦，AC路面全面刨除重鋪，自神岡路至神林路長度約390公尺、寬度約10.8公尺，工程經費同樣為310萬元，預定今年底前動工。

    庄前里里長張鎮正說，這兩條路是里民每天出門的要道，因為附近工廠林立，重車頻繁進出，導致不少路段出現龜裂、下陷，騎機車遇上坑洞真的很危險，重舖改善，居民都非常期待。

    羅永珍指出，神林路為大型貨車常行路段，若不及時改善鋪面，恐造成行車危險；楊瓊瓔表示，神岡區庄前里位於傳統聚落與工業區交界，神林路與神岡東街是居民通勤與物流車輛的重要路線。多年來路面老舊龜裂、下陷坑洞，嚴重影響行車安全，她接獲地方反映後，隨即爭取建設局投入310萬元改善神林路，神岡東街則協助市府提案，成功爭取中央與地方分擔經費各半。

    神林路與神岡東街道路改善工程將採短期封路方式施作，楊瓊瓔也提醒市府提前公告，引導居民改道，減少交通衝擊。

    神岡區神林路坑洞修補多，危及機車族安全。（記者歐素美攝）

