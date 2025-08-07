為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    產地沒菜可收！空心菜3天漲140％ 菜農趁好天氣復耕

    連日豪大雨泡水，產地無菜可收，空氣菜拍賣價本週3天漲幅140%。（記者黃淑莉攝）

    連日豪大雨泡水，產地無菜可收，空氣菜拍賣價本週3天漲幅140%。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/07 11:58

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕受到丹娜絲颱風及連日豪大雨，重創中南部蔬菜產區，產地沒菜可收成，菜價天天漲，西螺果菜市場拍賣均價每公斤達53元，其中有「國民菜」之稱的空心菜本週3天漲幅達140%，從38.6元漲至92.8元。雲林地區農民今（7）日趁好天氣動員復耕。

    西螺廖姓農民一早就到菜田撒菜籽，他指著旁邊菜田說，這塊是丹娜絲颱風後種的，因為連日豪雨長不大，泡水又有腐爛，可收成的量有限，其他菜田因泡水太久爛掉無法收成，沒有菜可以收成，菜價才會上漲。

    廖姓菜農表示，昨天天氣放晴整地後，今天來播撒菜籽，天氣平順的話大約下個月初就可收成，但也要看老天爺要不要配合。

    另一名菜農說，天氣放晴僱工來採收，但因豪大雨影響，收成量剩不到3成，菜價貴但沒菜可收成。

    程信彥指出，受到颱風及西南氣流影響，中南部蔬菜產區損失慘重，到貨量明顯減少，昨天交易量只剩550公噸，價格連日漲，昨天均價每公斤53元，預估葉菜類要到9月初復耕收成後價格才會回穩，花果類生長期較晚約需2、3個月才會回穩。

    菜農說，這幾天葉菜類包括小白菜、青白菜、油菜、空心菜、莧菜，每天批發價每公斤都漲超過10至20%，小白菜前天45.1元，昨天50.9元、油菜47.5元漲至50.9元、莧菜97.6元漲至124.4元，空心菜最誇張3天漲了140%，從38.6元漲至92.8元。

    連日豪大雨受損，蔬菜水傷嚴重，收成量明顯減少，菜價連日飆漲。（記者黃淑莉攝）

    連日豪大雨受損，蔬菜水傷嚴重，收成量明顯減少，菜價連日飆漲。（記者黃淑莉攝）

    雲林菜農利用天晴播撒種子復耕。（記者黃淑莉攝）

    雲林菜農利用天晴播撒種子復耕。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播