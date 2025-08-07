借書還能換衣服！ 大雅上楓圖書館讓永續生活很時尚

上楓圖書館辦理二手衣活動，歡迎民眾以書換衣、以行動支持環保永續。（圖由上楓圖書館提供）

2025/08/07 11:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市立圖書館上楓分館利用暑假推出別具創意的「衣服圖書館」二手衣兌換活動，巧妙結合閱讀與永續精神，讓民眾在翻閱書頁之餘，也能翻找衣櫃裡的新故事，活動至8月31日止，歡迎民眾借書換衣，一起為環保與愛物再利用盡一份心力，讓穿過的衣、讀過的書，都能再被珍惜、重新被愛。

上楓圖書館借鏡國內外「共享衣櫃」及「衣服圖書館」理念，首次於暑期推出借書換衣活動，將民眾捐的衣物，整理後於1樓佈置為小型衣服展示區，民眾只要借閱10本書，即可挑選1件心儀的二手衣物（成人與兒童服飾皆有），完成借書取衣任務後，還可參加抽獎活動，實踐物品轉換的永續理念。

除了推動創意閱讀行動，上楓圖書館也是環境永續的實踐場域。文化局表示，上楓圖書館為台中市首座以「環境教育」為特色打造的圖書館，自2022年啟用後，以獨特建築設計與公共藝術，榮獲多項國內外獎項肯定，並辦理各項多元環境永續主題活動，深耕社區教育。2023年並導入「智慧微電網」技術，以分時、分區策略控管照明與空調系統節約能源，展現對永續發展的具體行動。

上楓圖書館舉辦借書兌換二手衣活動，期限至8月底止。（圖由上楓圖書館提供）

八月底前，民眾只要到上楓圖書館借閱10本書，即可挑選1件心儀的二手衣物。（圖由上楓圖書館提供）

