為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    借書還能換衣服！ 大雅上楓圖書館讓永續生活很時尚

    上楓圖書館辦理二手衣活動，歡迎民眾以書換衣、以行動支持環保永續。（圖由上楓圖書館提供）

    上楓圖書館辦理二手衣活動，歡迎民眾以書換衣、以行動支持環保永續。（圖由上楓圖書館提供）

    2025/08/07 11:54

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市立圖書館上楓分館利用暑假推出別具創意的「衣服圖書館」二手衣兌換活動，巧妙結合閱讀與永續精神，讓民眾在翻閱書頁之餘，也能翻找衣櫃裡的新故事，活動至8月31日止，歡迎民眾借書換衣，一起為環保與愛物再利用盡一份心力，讓穿過的衣、讀過的書，都能再被珍惜、重新被愛。

    上楓圖書館借鏡國內外「共享衣櫃」及「衣服圖書館」理念，首次於暑期推出借書換衣活動，將民眾捐的衣物，整理後於1樓佈置為小型衣服展示區，民眾只要借閱10本書，即可挑選1件心儀的二手衣物（成人與兒童服飾皆有），完成借書取衣任務後，還可參加抽獎活動，實踐物品轉換的永續理念。

    除了推動創意閱讀行動，上楓圖書館也是環境永續的實踐場域。文化局表示，上楓圖書館為台中市首座以「環境教育」為特色打造的圖書館，自2022年啟用後，以獨特建築設計與公共藝術，榮獲多項國內外獎項肯定，並辦理各項多元環境永續主題活動，深耕社區教育。2023年並導入「智慧微電網」技術，以分時、分區策略控管照明與空調系統節約能源，展現對永續發展的具體行動。

    上楓圖書館舉辦借書兌換二手衣活動，期限至8月底止。（圖由上楓圖書館提供）

    上楓圖書館舉辦借書兌換二手衣活動，期限至8月底止。（圖由上楓圖書館提供）

    八月底前，民眾只要到上楓圖書館借閱10本書，即可挑選1件心儀的二手衣物。（圖由上楓圖書館提供）

    八月底前，民眾只要到上楓圖書館借閱10本書，即可挑選1件心儀的二手衣物。（圖由上楓圖書館提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播