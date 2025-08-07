視察長福橋改建 侯友宜：主橋力拚農曆年前部分通行

三峽長福橋積極施工中，預計明年農曆年前提供民眾通行。（記者翁聿煌攝）

2025/08/07 11:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜7日視察三峽河長福橋改建暨周邊環境營造工程進度，長福橋為國內首座採不對稱結構設計的景觀橋，目前主橋主梁及橫梁鋼構安裝已完成，將力拚於農曆年前開放主橋中間6公尺寬度供行人通行，整體工程預計明年7月竣工。

侯友宜表示，目前工程正積極推進，進度已達60%，施工單位於去年4月拆除舊橋，為減少拆橋後的不便，水利局施工團隊迅速開闢國光路停車場，增加停車格數量；並在工區構台旁設置2公尺寬臨時人行便橋，供行人日間通行，縮短繞行距離，讓市民通行更便利，遊憩更安心。

水利局長宋德仁說，改建後的新長福橋將提升梁底高程，橋墩由原本2處減為1處，橋台亦配合退縮，預計完工後通水斷面可增加18%，符合三峽河防洪標準，新橋橋寬將從現有15公尺增加至25公尺，提供更寬敞的通行空間，滿足在地假日觀光人潮需求。

宋德仁指出，主橋將陸續完成大小拱圈安裝，12月起展開橋面工程，並預計農曆年前開放中間6公尺寬度供行人通行，後續將完成橋面景觀、照明、光雕及堤頂步道等設施，整體工程預計明年7月完工，期待與市民一同見證三峽河長福橋的蛻變。

新北市長侯友宜（中）視察長福橋改建工程進度。（記者翁聿煌攝）

