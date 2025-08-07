「忠孝懷生」公辦都更案今上樑 打造27層樓「垂直森林」

緊鄰捷運忠孝復興站的「忠孝懷生」公辦都更案今（7）日舉行上樑典禮。（台北市都市更新處提供）

2025/08/07 11:45

〔記者何玉華／台北報導〕緊鄰捷運忠孝復興站的「忠孝懷生」公辦都更案今（7）日舉行上樑典禮，將導入TOD（大眾運輸導向發展）與密集城市（Compact City）理念，無縫整合捷運、商辦、住宅與設計美學，預計2027年完工，興建完成後將化身27層樓「垂直森林」，2樓設捷運出入口及連通道，將人行動線設計融入空中綠廊。

「忠孝懷生」公辦都更案位於東區核心，有忠孝、復興、仁愛三大核心軸線交織處，台北市都市更新處表示，基地原為市有停車場，坐擁東區精華地段，卻長期土地使用效益偏低。透過市府主導的公辦都更，成功整合鄰近公私有土地，轉型為高效綜合開發，象徵台北都市更新的創新典範。

今天的上樑典禮由台北市住宅及都市更新中心執行長簡伯殷、富邦建設股份有限公司董事長宋良政共同主持；全棟建築將引入多種原生植物，27層樓建築完成後，將成為「垂直森林」；建物南側的廣場參考亞熱帶闊葉林與溪谷原生景觀配置種植綠樹，選擇台北郊區常見的蕨類植物進行綠化復育，形塑林下蕨谷散步休憩的體驗路徑，展現「世界級森林之庭」。

緊鄰捷運忠孝復興站的「忠孝懷生」公辦都更案，更新後示意圖。（台北市都市更新處提供）

