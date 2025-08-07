週六前台灣天氣穩定 最快今下午有熱帶性低氣壓生成

今日高溫預測。（圖為中央氣象署提供）

2025/08/07 11:41

〔記者林志怡／台北報導〕週六前台灣將維持穩定的天氣型態，中央氣象署預報員張竣堯指出，今日受到太平洋高壓影響，各地多雲到晴，山區、高屏地區有午後雷陣雨，後隨著低壓帶接近，水氣逐漸增加，週日後午後雷陣雨範圍擴大，且東南部地區、恆春半島等整日有雨。

張竣堯指出，目前菲律賓東方海面有一處低壓系統發展，最快下午增強為熱帶性低氣壓，並持續往西向南海移動，週末逐漸接近台灣期間，將造成周邊水氣增加，天氣趨於不穩定。

請繼續往下閱讀...

對於未來一週天氣，張竣堯指出，今明兩天各地呈現多雲到晴的好天氣，僅山區、高屏地區有午後雷陣雨，且因風向轉為東南風，東南部地區、恆春半島整日有零星降雨發生。

週六因水氣逐漸增加，午後雷陣雨範圍擴大，中南部地區、大台北地區、各地山區都有機會出現較明顯降雨，週日至下週二午後雷陣雨範圍進一步擴大至全台各地，清晨至上午嘉義以南地區也有零星降雨發生。

氣溫方面，今日全台各地普遍高溫32至35度，且大台北地區、南部內陸局部地區氣溫可達36度或以上。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法