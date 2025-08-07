台北動物園棕熊「小喬」腫瘤疑復發 啟動安寧照護評估

「小喬」今年3月剛手術移除位於鼠蹊部破裂的乳腺腫瘤，也檢查出肺部的腫瘤轉移，較去年更加嚴重；近期又出現喘促、精神與食慾下降等症狀，左下腹皮膚出現脫毛紅腫，不排除腫瘤有復發跡象。（台北動物園提供）

2025/08/07 11:31

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園的棕熊「小喬」今年3月剛手術移除位於鼠蹊部破裂的乳腺腫瘤，也檢查出肺部的腫瘤轉移，較去年更加嚴重。近日棕熊「小喬」開始出現喘促、精神與食慾下降等臨床症狀，照養及醫療團隊發現牠左下腹皮膚出現脫毛紅腫，不排除腫瘤有復發跡象；園方將啟動安寧照護評估。

台北動物園表示，現年推估至少24歲的「小喬」，在2006年被馬戲團棄養後由政府查緝沒入來園，一直以來展現出強韌生命力和活潑的探索行為，是許多遊客喜愛的動物朋友。而「小喬」其實在2023年健康檢查中，就發現了罹患乳腺腫瘤，當下園方隨即安排外科手術摘除，術後恢復良好，並持續安排定期追蹤。

不過，去年的定期追蹤檢查中，「小喬」肺部出現腫瘤轉移病灶，今年三月近鼠蹊部的乳腺處出現轉移腫塊，因此進行了第二次乳腺瘤摘除大手術，醫療團隊雖已成功將破裂腫塊摘除，然而該腫瘤性質為惡性，同時電腦斷層影像檢查也顯示肺部轉移病灶有惡化狀況。

「小喬」雖然經過約1個半月的術後休養，期間經照養及醫療團隊悉心看護，勉強度過最危險的關鍵期，體重也由術前120多公斤逐漸回復到150公斤，日常動物行為如游泳、挖土、探索等都逐漸恢復；但近幾日保育員發現「小喬」出現喘促、愈發懶散、沒精神與食慾下降等症狀，與醫療團隊討論後，決定為牠安排進一步生理及影像檢查，以了解「小喬」目前的身體狀況，作為動物福祉評估與後續決策的依據。

