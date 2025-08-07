為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園綠捷路線早定案 中正路人行道建好又挖惹議

    由於桃園綠捷路線早定案，最近中正路人行道配合捷運工程，才剛建好又要拆，遭質疑浪費公帑。（摘自Tthreads網頁）

    2025/08/07 11:44

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區景福宮近300年歷史，為內政部核定三級古蹟，也是市定古蹟，為桃園區重要信仰中心，因此捷運綠線工程在規劃時，特別採用了繞行方式，但眼尖民眾發現中正路、永安路一帶人行道前些日子才改善完畢，最近又遭破壞，也質疑捷運路線早就定案，開挖根本是浪費公帑。

    捷運工程局表示，因中圓潛盾機行經大廟景福宮周邊，為維護施工安全進行檢修，需圍設施工圍籬進行地盤改良，為確保施工期間交通順暢，故進行部分人行道暫時性削減，更改成路面供車輛通行，待地盤改良完成後人行道會再復原。

    網友在threads 貼文指出，早就已經確認路線繞行大廟，不能開挖也不是什麼最近才知道的事情，如此大費周章動工後必須拆掉了，除浪費公帑外，應該是桃園市政府於大罷免前想假裝有做事，現在發現要動工又必須拆掉。

    網友也紛紛留言，「捷運規劃早就是不從景福宮的正下方地下穿過，所以這個說法應該是搪塞之詞，為的是要掩飾人行道設計不良，必須重做的過失」；「捷運路線定案很久了，跟這人行道沒啥關係吧?」。

    但也有網友提到，「景福宮周圍有50棟建物，第一期將針對已同意立面改造的17戶優先施工，除將清除老舊招牌、帆布之外，還會遷移或遮蔽冷氣機位置，並依店家特色設計新的招牌以上資料都查的到」；「人行道變回路面就樂觀以待，因為週遭店面都有騎樓可走，也許不是壞事。」

