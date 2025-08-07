高雄熊率騎警隊 8/9到澄清湖「一起FUN風趣」

高雄熊8/9日將到澄清湖快閃出任務。（觀光局提供）

2025/08/07 11:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄澄清湖7月1日起全面開放免費入園！高市觀光局今宣布，高雄熊將率領觀光騎警隊，8月9日進駐澄清湖舉辦「一起FUN風趣！親子風箏著色趴」、「高雄熊快閃出任務」，邀請大人小孩來看看銳變後的澄清湖！

觀光局長高閔琳表示，澄清湖是高雄人共同回憶，為能再次點亮這塊城市綠洲，市府團隊透過跨局處資源整合，代管後即優先改善原有的基礎設施，包括人行步道優化、湖區周邊道路整平等工程，全面提升遊園舒適度。

請繼續往下閱讀...

除了硬體空間強化，市府也根據澄清湖空間量身規劃許多活動，本週六（8月9日）率先登場的是觀光局「高雄熊快閃出任務」，結合警察局帥氣的「觀光騎警隊」，在澄清湖一起與遊客互動。

觀光局說明，暑假每個週六上午9時至11時、週日下午3時至5時，都可在澄清湖園區看見騎警隊優雅挺拔又帥氣的身影喔！8月9日當天還有教育局在迷宮花園舉辦的「一起FUN風趣！親子風箏著色趴」，歡迎國小與幼兒園的孩子們一同揮灑創意，為風箏添上繽紛色彩。

觀光局補充，澄清湖景區於暑假期間每週六日上午10時至下午5時，特別引進3至4台特色餐車進駐澄清湖泡茶區；無論是冰涼手搖飲，還是人氣甜點與輕食通通吃得到，就是要讓遊客在綠蔭湖畔間享受愜意的午後！更多澄清湖與高雄旅遊活動資訊，歡迎上「高雄旅遊網」高雄旅遊網查詢。

高市警察局觀光騎警隊將進駐澄清湖。（春水工作室、觀光局提供）

澄清湖七月一日起全面免費開放，圖為指標景點九曲橋。（觀光局提供）

高市教育局本週六在澄清湖舉辦「一起FUN風趣！親子風箏著色趴」活動。（觀光局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法