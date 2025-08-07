為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    師長搏命護童過馬路上學 頭份國小正門將增設斑馬線、紅綠燈

    頭份國小正門口沒有斑馬線、交通號誌。（圖由陳光軒提供）

    2025/08/07 11:08

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份國小師生近千人，正門口沒有斑馬線、紅綠燈，逢上學交通尖峰時刻，總上演師長護童伺機穿越車流過馬路情景，危險也受爭議。縣議員陳光軒邀縣府等相關單位會勘，縣府交通工務處將於正門口增設斑馬線與交通號誌燈，預計9月中完成。

    陳光軒表示，頭份國小正門臨中正路，為市區交通要道，逢上下學等交通尖峰時刻，沿中正路東行送小朋友上學的家長，礙於車流量大、不易迴轉至正門口下車，往往選擇在正門口對街放學童下車。

    但學校正門口沒有斑馬線及交通號誌管制，學童通過馬路險象環生，因此，學校師長和導護老師便要擔任護童使者，帶學童伺機穿越車流過馬路。陳光軒說，此情況不僅危險，若不幸出現交通事故，肇責也具爭議。

    陳光軒昨（６）日下午邀縣府交通工務處、教育處、警察局及頭份市公所、市民代表周訓宇、許銑倫與頭份國小校長及家長會會勘。

    經眾人討論及考量校門口東西兩側最近的斑馬線分別在顯會路、信東路，各距離約200、100公尺，決議兼顧學童上下學及民眾需求，將於頭份國小正門口設置紅綠燈並劃設斑馬線，預計9月中完成。

    另外，陳光軒也爭取建置「智慧停車家長接送區」，交工處副處長許家誠也表示年底縣府統一全縣路邊停車收費業務後，將會著手規劃設置，也請校方配合人行道樹移植。

    縣議員陳光軒邀縣府交通工務處、教育處、警察局及頭份市公所、市民代表周訓宇、許銑倫與頭份國小校長及家長會會勘。（圖由陳光軒提供）

