一見雙雕藝術季8/16登場 揪你鹽路旅行去

丹娜絲颱風重創雲嘉南濱海地區，為協助災區觀光儘速振興，2025一見雙雕藝術季8月16日在七股登場，全台唯一結合鹽雕與光雕齊亮相，攜手《胖鯊魚鯊西米》鹽路去旅行。（記者王涵平攝）

2025/08/07 11:46

〔記者王涵平／台南報導〕丹娜絲颱風重創雲嘉南濱海地區，為協助災區觀光儘速振興，2025一見雙雕藝術季8月16日在七股登場，全台唯一結合鹽雕與光雕齊亮相，攜手《胖鯊魚鯊西米》鹽路去旅行。

雲嘉南濱海國家風景區管理處今在七股鹽山由處長徐振能、台鹽董事長丁彥哲及地方各界人士為藝術季揭開序幕。今年活動以「鹽路去旅行」為主題，首度攜手LINE貼圖人氣明星《胖鯊魚鯊西米》，以七股鹽山的鹽雕與井仔腳鹽田的光雕為主軸，打造濱海、創意與清涼感的夏日旅程。

啟動儀式以清涼冰雕呈現，與會人士手持顏料注入冰雕，「鹽路去旅行」逐漸浮現，如同在盛夏注入一抹沁涼，象徵藝術季正式清爽啟程。

徐振能表示，今年7月因丹娜絲颱風及西南氣流影響帶來連日豪雨，雲嘉南濱海景點受創嚴重，各項活動暫停舉辦，為了讓遊客可以盡速回流，振興在地觀光經濟，管理處攜手台南市政府、七股鹽山以及在地業者積極進行災後復原工作，並積極規劃各項行銷活動。

8月16日鹽雕在七股鹽山開幕，光雕將視北門井仔腳鹽田復原狀況，預計於10月18日開展，系列活動延續至11月15日。

鹽雕主會場將展出11座大型鹽雕作品之外，8月16日至31日連續3個週末於七股鹽山舉辦【小小鹽雕師】體驗，邀請孩童親手創作鹽雕，感受鹽文化的魅力；8月30、31日安排有【夏日親子戲水】體驗，讓親子們抓住暑假的尾巴清涼一下；10月18、19日於井仔腳鹽田舉辦【鹽田音樂展演】為光雕活動的首週暖場；10月19日還有【白金微醺餐桌】。

丹娜絲颱風重創雲嘉南濱海地區，為協助災區觀光儘速振興，2025一見雙雕藝術季8月16日在七股登場。（記者王涵平攝）

全台唯一結合鹽雕與光雕齊亮相，攜手《胖鯊魚鯊西米》鹽路去旅行。（記者王涵平攝）

