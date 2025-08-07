為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆東明路50公尺6根電線桿惹議 台電允1個月內提改善案

    基隆市東明路旁密集豎立多根電線桿，加上號誌桿，市議員陳宜認為影響市容，颱風季節也可能造成損害，建議減量或地下化。（記者俞肇福攝）

    2025/08/07 11:22

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市東明路往六合停車場的路邊密集豎立多根電線桿，民進黨基隆市議員陳宜今天（7日）說，電線桿加上鄰近的交通號誌桿，一整排豎立影響市容， 颱風季節也可能造成損害。她辦理會勘，台電公司現場允諾，一個月內提出電桿遷移或減量方案，改善現況。

    陳宜說，先前她在議會質詢時，就提及東明路電線桿、電箱集中在旺牛橋頭，十分不合理，市府應協調台電提出具體改善案。她表示，東明路短短50公尺就有6根電線桿，不但影響市容，也容易在颱風季節時造成損害，其中還有電線桿就豎立在斑馬線行人動線，萬一颱風造成電桿倒下，容易影響行人安全。

    陳宜說，電線桿地下化，轉換為電箱集中化是未來趨勢，不但能改善市容，也能減少颱風帶來的損壞。市府目前正與台電合作推動東明路電線桿地下化，但是，目前作業路段並未包括旺牛橋附近路段，她才於8月4日辦會勘。基隆市政府工務處公用事業科長顧勝璿建議，以遷移電桿方式改善，台電同意施作，並在1個月內提出遷移、減量方案，改善市容及行人用路環境。

    台電基隆區營業處處長陳据湖表示，屬於台電的電線桿一共3支，當時是建議市府及各界尋找合適的公共設施帶，採取遷移或局部減量方式，將由市府及各桿線機關1個月內提可行方案再討論。

