    首頁　>　生活

    新聞系所學子籲立院訂定新聞議價法 改善媒體體制第一步

    台大、師大、政大等新聞系所學生今天在立法院舉行記者會，高呼「新聞有價、平台付費」、「媒體崩換、立法救援」等口號，呼籲立法院盡速訂定「新聞議價法」。（記者方賓照攝）

    台大、師大、政大等新聞系所學生今天在立法院舉行記者會，高呼「新聞有價、平台付費」、「媒體崩換、立法救援」等口號，呼籲立法院盡速訂定「新聞議價法」。（記者方賓照攝）

    2025/08/07 11:13

    〔記者李文馨／台北報導〕台大、師大、政大等新聞系所學生今天在立法院舉行記者會，高呼「新聞有價、平台付費」、「媒體崩換、立法救援」等口號，呼籲立法院盡速訂定「新聞議價法」，促使平台將合理的利潤回饋給新聞媒體，盼作為改善媒體體制的第一步。

    師大大眾傳播研究所碩士生詹蕙瑜指出，記者的工作不只要跑線、要查證、要求速度，還得時刻揣摩演算法的喜好，而真正需要投入時間和專業的調查報導、地方議題、弱勢關懷反而越來越被邊緣化，因此他們支持推動數位平台付費制度，也支持建立獨立透明的新聞公共基金。

    台大新聞研究所碩士生黃家安表示，作為一名新聞所的學生，他知道國家健全的新聞環境對民主社會有多麼重要，但遺憾的是，新聞媒體正在快速地失去信任和影響力，因此希望推動新聞議價法，要求平台將合理的利潤回饋給新聞媒體，作為改善媒體體制的第一步。

    輔仁大學新聞傳播學系畢業生郭思嫺指出，從2012年到2023年，台灣數位廣告成長5倍、到610億元；但傳統媒體廣告收入卻腰斬，從425億元降至210億元。媒體為了省錢砍預算、減人力，致使記者薪水低、工時長、查證不周、品質下滑，最終受害的是人民的知情權和民主監督力量。

    政治大學新聞學系畢業生程心表示，她認為一個好的新聞工作者，是民主社會中不可或缺的角色，不只是事實的傳遞者、政府的監督者，更是揭發社會不公義的人，但現在新聞從業環境持續惡化，當記者為了生存犧牲新聞品質，當平台巨頭壟斷資訊流通卻不用負擔內容製作成本的時候，台灣民主的根基也正在被侵蝕。

    台灣新聞記者協會會長吳柏軒指出，國外記者面臨嚴峻的威脅是威權政權的逮捕、採訪戰亂時的死傷，而台灣媒體低薪跟過勞難讓記者發揮專業。他也不諱言，台灣媒體有許多待改進的地方，但就他所知，同業開始逐漸凝聚自律、改善的動能，如果整體大環境持續惡化，台灣新聞反而會繼續往亂象靠攏，可能侵蝕台灣民主果實，呼籲大眾關注新聞議價與新聞基金設立的議題。

