    首頁　>　生活

    預防兒少網路風險 展翅攜手微軟培訓國小教師數位素養

    台灣展翅協會與台灣微軟合作，向國小教師推動數位素養與網路安全課程。（台灣展翅協會提供）

    台灣展翅協會與台灣微軟合作，向國小教師推動數位素養與網路安全課程。（台灣展翅協會提供）

    2025/08/07 10:46

    〔記者吳柏軒／台北報導〕網路新型態犯罪充斥，尤其對兒少更具風險，包含網路誘拐、性勒索、深偽影像等，台灣展翅協會與台灣微軟合作，向國小教師推動數位素養與網路安全課程，2023年起至今年4月，已開設12場吸引1941人次參與，藉由增加教師數位知能，再傳遞給學子建立健康網路使用習慣。

    一名國中老師發現，有學生分享經AI改圖的網路迷因照片，內容涉及性暗示與某位女同學的合成形象，他坦言，過去對這類議題並不熟悉，直到參加研習課後，才意識到這已涉及深偽影像與性騷擾的風險。

    展翅表示，透過與台灣微軟合作，提供相關課程內容，包括新型態網路性犯罪 （如網路誘拐、性勒索、深偽影像）、危險情境辨識、網路霸凌預防與處理、個資保護與網路釣魚辨識、假訊息與仇恨言論的判讀，乃至生成式AI的倫理使用與偏誤辨識等。

    展翅秘書長陳逸玲表示：「在數位時代成長的兒少，日常生活中經常會遇到潛藏的數位風險。教師站在第一線引領孩子探索知識、學習分辨資訊並保護自己，是孩子不可或缺的數位守門人。我們深信教育是最根本的防線。與微軟的合作不僅提供教師實用的教學資源，也展現我們持續攜手守護兒少安全的決心。」

    微軟全球助理法務長施立成表示，面對生成式AI與網路風險的快速演變，深知教育現場是守護兒少數位安全的第一道防線。透過與展翅合作，提供實用的教學資源與培訓，促進跨領域協作，強化教師在數位素養與網路安全教育上的影響力，當教師具備正確的知識與工具，就能引導孩子在數位世界中做出更負責任的選擇。

    展翅指出，近8成教師在課後回饋中表示，將把課程所學內容融入教學中，提高學生對網路風險的敏感度與應對力。許多老師反映，這樣的研習不僅增強他們在數位議題上的知能，也讓他們更有信心與家長、學生共同建立健康的網路使用習慣。

