北投機廠TOD案花2689億、22年換3000戶社宅 黃瀞瑩質疑效益

民眾黨議員黃瀞瑩指出，北市府將3千戶社宅投注在「北投機廠TOD開發案」，但要花費2689億元、22.5年，質疑是否符合效益？圖為廣慈社宅。（資料照）

2025/08/07 11:03

〔記者甘孟霖／台北報導〕興建社會住宅是台北市長蔣萬安重要政見，不過民眾黨台北市議員黃瀞瑩指出，蔣萬安迄今未能提出7千戶住宅完整興辦計畫，且高達3千戶社宅目標全投注在「北投機廠TOD開發案」，要花費2689億元、開發至少22.5年，質疑是否符合經濟效益？

黃瀞瑩表示，蔣萬安上任後，多次承諾會在4年內新增7千戶社宅潛力基地。如今蔣萬安已執政超過900天，但檢視社宅興辦藍圖可發現，迄今仍是未能提出7千戶社宅的完整興辦計畫。

她指出，北市府高達3千戶社宅目標戶數，全部投注在「北投機廠TOD開發案」，想通過北投機廠的開發來取得社宅；在捷運機廠上蓋房子，儘管在工程方面經評估可行，但北市府未說明的是，這個以商場開發為主軸的計畫需花費2689億元，開發期程預估至少要22.5年。

黃瀞瑩質疑，投入2689億元、花費超過20年才可換得3千戶社宅計畫，是否符合經濟效益？開發案又是否符合TOD政策在居住正義上的實踐？

她說，目前北市府提出，「北投機廠開發案」不是TOD取得社宅或可負擔住宅的範例，放眼首爾、洛杉磯、芝加哥等城市，都可以是台北市的他山之石；在居住正義實踐上，期待蔣萬安聚焦眼前可行解方，如守護屬於雙北市民「只租不售」的捷運聯開宅、重新檢討TOD政策、推動輪候制等等，提出務實可行的改革方向，進一步引導民間力量一同打造更多可負擔住宅。

