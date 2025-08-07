改名再出發登卓越！潮州機廠獲國家卓越建設獎

潮州機廠獲得「國家卓越建設獎」。（台鐵公司提供）

2025/08/07 10:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國營台灣鐵路股份有限公司位於屏東潮州機廠，原為「高雄機廠」遷建，時任行政院長蘇貞昌認為是在潮州保留高雄之名是「名不正言不順」，台鐵也從善如流改名，改名後還登上「卓越」，整個遷建計畫獲得今年的國家卓越建設獎金質獎，施工品質備受肯定。

為配合政府高雄市區鐵路地下化政策，台鐵公司前身台鐵局於2013年奉行政院核定「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫」，將高雄機廠遷建至屏東縣潮州鎮及崁頂鄉，基地面積約52公頃，總工程費134.8億元，於2017年10月動工，2021年12月完工，並於今年6月18日舉辦正式啟用典禮。

此案為台鐵公司從台鐵局時代以來，至今規模最大的機廠遷建工程。台鐵公司指出，計畫由台灣世曦工程顧問股份有限公司負責設計與監造，不僅可有效紓解原高雄機廠用地不足、設備老舊等問題，更成功整合綠建築、節能減碳、雨水回收及智慧監控等系統，為台灣鐵道邁向淨零碳排與智慧維運立下新標竿，而涵蓋的維修基地擴建、動力與機電設施升級、車輛調度與停放空間優化等多項重點項目，完工後將大幅提升潮州基地整體維修與調度效能。

台鐵公司日前將此案送審「國家卓越建設獎」評審，此由社團法人中華民國不動產協進會主辦的獎項為台灣建設領域最高榮譽其一，盼替台灣具有前瞻性、創新性及卓越品質的公共工程與城市發展計畫進行表彰，台鐵公司說，除施工品質受肯定，也象徵著台鐵轉型改革的新里程碑。

