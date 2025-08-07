台29線那瑪夏往甲仙崩塌搶通 加開時段供居民出入

甲仙通往那瑪夏路面受豪雨侵襲塌陷，公路單位加緊搶修腳步。（圖由民眾提供）

2025/08/07 10:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕0728西南氣流造成高雄市那瑪夏區台29臨11線0K~12K（那瑪夏至甲仙五里埔）主要聯外道路受阻，4日下午已緊急搶通便道提供那瑪夏區達卡努瓦、瑪雅及南沙魯等里民緊急通行需求，原本只開放1個時段，隨著山區天氣放晴，工程單位加緊腳步加固，今起開放通行時段增為5個時段，但仍不開放一般民眾通行。

公路局指出，4日搶通的台29臨11線0K~12K緊急通行便道，原本開放時段為下午5點到5點半，考量各災點缺口持續辦理路基路堤加強作業及路面整理，隔天增加上午7點半至8點、中午12點至12時半兩個時段。

請繼續往下閱讀...

不過，考量受災路段仍在持續進行路基路堤保護作業，及在地居民民生需求等考量下，通行時間滾動檢討調整為自7日開始每日上午6點半至8點、上午10點至10點半、中午12點至1點、下午3點至3點半、下午5點至6點，其餘時段不開放通行。

管制車種為僅開放5噸以下小型車通行，僅開放當地居民、工作需求、農產及救災物資運輸使用，敬請相關人車行經施工區域留意車前狀況，並遵照現場指揮人員引導；通行時段若經評估有安全顧慮將立即暫停通行，以策安全，後續甲仙工務段將持續路基路面加強作業，再視修復進度滾動檢討開放通行策略與時段。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法