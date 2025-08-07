吹海風嘗美食 新北福隆生活節週末登場

「2025福隆生活節」將於9日（週六）、10日（週日）在新北市貢寮區福隆沙灘大草坪登場，圖為音樂會演唱的樂團。（圖為觀光署東北角管理處提供）

2025/08/07 10:47

〔記者俞肇福／新北報導〕「2025福隆生活節」將於9日（週六）、10日（週日）在新北市貢寮區福隆沙灘大草坪登場，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）處長游麗玉表示，今年活動除推出「海風音樂會」，還有「山海市集」網羅25家商家參與，且現場消費滿額，有機會抽中台鐵海風號單程乘車體驗或福隆生活節獨家限定好禮。

東北角管理處指出，今年「山海市集」網羅25家風格商家，集結各地精選好味與特色商品，包含來自大東北角觀光圈的牡丹兔耳絲烘焙坊、平溪天燈園等店家，以及來自北海岸皇冠海岸觀光圈的金山芋圓王、阿里棒棒等特色店家。另外，活動第2天還有台灣仲夏節「235冰品巡迴車」，民眾可以買到各地特色冰品，完成指定任務更能免費享用限量芋冰。

「海風音樂會」則於每日午後登場，活動2日將由天馬戲創作劇團帶來的《海洋環境保護宣導列車》互動劇與親子表演團體暖場，為大人小孩帶來滿滿歡笑；傍晚時分則由小男孩樂團、讓樂團、麋先生MIXER、白安、鼓潮音樂等樂團與歌手接力演出，讓民眾在海風中盡情享受音樂的魅力。

凡於市集現場消費當日累計滿500元，憑收據至服務台參加滿額贈禮活動，即有機會抽中海風號單程乘車體驗或福隆生活節獨家限定好禮。數量有限，送完為止。

活動詳情請上東北角觀光資訊網：https://www.necoast-nsa.gov.tw/，或是東北角之友臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/necoast.nsa/。

