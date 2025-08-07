校園頻爆霸凌性平案 鄭英耀：從嚴究責

學校頻爆霸凌、性平等案件，教育部長鄭英耀表示，都會依法究辦、從嚴究責。（記者方賓照攝）

2025/08/07 10:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕學校頻爆霸凌、性平等案件，教育部長鄭英耀今天表示，都會依法究辦、從嚴究責，且會針對相關法令及處置流程確認是否還有可精進之處，同時也會提供充足心理輔導與支持。

鄭英耀今受邀立院教文會報告並備質詢，他會前受訪時提到，所有違反性平相關法令者一定會依法究辦，從嚴究責，而不只是大學，許多中小學也有一些案例，教育部內部已責成相關司處，確認性平、霸凌所有的法令、相關的流程及處置，是否還有可以精進的地方。所有的受害者，不管是否畢業，只要被騷擾、受害的所有學生，應該要從體制內跟社會給予更多的心理輔導跟支持，學生的權益如受教權等，這都是教育部所關注在乎的。

針對彰師大的性平案，鄭英耀表示，該案是屬已畢業學生，後來老師與學生聯繫上，在影音上、網路上有一些騷擾，當時校教評會並沒有責成解聘或者停聘的處理，而彰化縣性平委員會則裁處罰款。但該校系一下有4個老師違反性平，一定要全面清查。學校已建立讓學生能夠投訴反映的機制，也有提供校方性平通報的電話專線等，教育部會列為專案全面清查了解。

而關於台師大女足抽血案的部分，鄭英耀說，教育部已跨部會組成調查小組，第二次會議的決議是將進一步針對陳師跟周師相關的研究計畫中涉及到IRB的問題，因此會分別進入北市大、台師大、台大調查，這其中大概目前所看到的有10幾案，一定要透過跨校進一步了解IRB的情況與可能造成學生傷害的情形。

至於昨台北海洋科技大學爆出教師要求特教生回捐工讀費，以及霸凌特教生情況，鄭英耀說到，這些行為都是不足取的，且都是違反法令的規範，教育部一定會去進一步究責。

