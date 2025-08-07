為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹北市管25處停車場標示改革 PUM代碼助市民更便利

    新竹縣竹北市公所針對轄下維管的25處停車場，導入「P／U／M」代碼分類，取代過去難懂的編碼，並搭配票亭藍線光設計，希望提升市民辨識停車場的便利性與使用信賴感。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所針對轄下維管的25處停車場，導入「P／U／M」代碼分類，取代過去難懂的編碼，並搭配票亭藍線光設計，希望提升市民辨識停車場的便利性與使用信賴感。（竹北市公所提供）

    2025/08/07 10:58

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所針對轄下維管的25處停車場，導入「P／U／M」代碼分類，P代表平面露天停車場（Park）、U為地下停車場（Underground）、M則代表附設於建築物之立體複合式停車場（Multi），取代過去難懂的編碼，並搭配票亭藍線光設計，希望提升市民辨識停車場的便利性與使用信賴感。

    市長鄭朝方指出，過去市管停車場的編號依照都市計畫用地代號編排，雖然對行政機關來說便於歸檔與內部管理，但對一般市民而言卻無法理解其意義，反而造成尋找與使用上的困擾，例如公二停五停車場等，因此公所決定以更友善、直觀的方式，重新設計停車場識別系統，讓城市管理「由內轉外」、從機關導向轉為民眾視角。

    此外，竹北市目前的停車空間分屬不同機關與業者經營管理，常讓市民混淆。鄭朝方說，除市公所以外，還有縣政府及民營公司，導致民眾在繳費、月租申請或反映問題時，無法分辨維管單位。此次改革也同步納入識別差異的設計原則，未來只要看到「P／U／M」開頭的編碼與藍線光票亭，就代表該場域為竹北市公所管理，有效降低民眾誤解與行政溝通成本。

    本次識別系統以「P／U／M」三種字母分類為核心邏輯，加上數字代碼編排，原則以地理位置「由東往西」排序，並標示於各停車場入口與票亭外觀，結合藍線光設計，成為辨識市管場域的視覺指標。

    目前市管共計25處停車場納入此次標示更新計畫，其中P1至P21場域已全面完成更新，分布範圍涵蓋高鐵特區、文興、成功、勝利一路延伸至嘉德、新社等地；U1（公二停五）、U2（福德）、M1（天后宮前立體）與M2（華興街前立體）等場域則將於近期完成。

    為了協助市民在過渡期內無縫銜接，公所也同步完成Google地圖資訊更新，所有市管停車場均已標示最新代碼，配套措施為保留原有都市計畫用地名稱，讓市民在搜尋或導航時既不陌生也不混淆，提升整體使用便利性。

    新竹縣竹北市公所針對轄下維管的25處停車場，導入「P／U／M」代碼分類，取代過去難懂的編碼，並搭配票亭藍線光設計，希望提升市民辨識停車場的便利性與使用信賴感。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所針對轄下維管的25處停車場，導入「P／U／M」代碼分類，取代過去難懂的編碼，並搭配票亭藍線光設計，希望提升市民辨識停車場的便利性與使用信賴感。（竹北市公所提供）

