用企管行銷專業做善事 金樹慈善基金會董事長張福源有愛

永和區長周慶珍（左）肯定金樹慈善基金會董事長張福源，行善實事求是講求績效。（記者翁聿煌攝）

2025/08/07 10:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣到了夏天又逢血荒，很多社福團體都在辦捐血活動，但是效果聊勝於無，新北市的金樹慈善基金會獨樹一格，把捐血活動辦成嘉年華會，現場聚集許多好吃好玩的攤位，不僅要讓民眾開心挽袖捐血，自己再加碼民眾每捐一袋血，基金會再捐3百元，日前在永和區秀朗橋下辦捐血，一共集結6輛捐血車，創下一次1490袋血的紀袋，對醫院紓解血荒堪稱即時雨。

新北市永和區長周慶珍說，她長期見識到金樹慈善基金會在偏鄉扶貧濟弱的義行，像是對南部、花東山區與新北偏鄉，金樹慈善基金會董事長張福源捐錢捐物資，還會親自到現場了解原住民及偏鄉孩童的需求，像是坪林區想為坪林國小升上坪林國中的少年繼續練習太鼓，張福源不僅捐款購買太鼓，還捐助聘請老師的經費，讓太鼓隊出門比賽拿到好成績。

請繼續往下閱讀...

周慶珍說，張福源對舉捐血有自己的想法，他不要只是找一輛捐血車，用姜太公釣魚的方式等人來捐血，他拿出企業管理和商業行銷的做法，以績效導向，日前他在永和秀朗橋下辦捐血活動，現場等候捐血大排長龍，因為參加金樹慈善基金會的捐血活動，民眾可以在現場眾多攤位以平價購買眾多優質商品，還有現場的「金樹柑仔店」提供熱食、飲料和冰品，大幅提高民眾參與意願。

張福源說，既然是做好事，也得用心做出效果，為感謝大家參與，基金會還加碼，民眾每捐出一袋血，基金會再多捐300元，果然當日捐血量達到1490袋的超高標準，張福源不僅自己身體力行，他與企業界友人連辦高爾夫球賽，都可以提供愛心捐款，無怪乎許多他的企業友人，乾脆把善款交給他執行，確保能將錢花在最有意義的愛心項目上。

金樹慈善基金會將捐血活動辦成嘉年華會人潮滿滿。（記者翁聿煌攝）

金樹慈善基金會捐血活動出動六輛捐血車，民眾仍大排長龍。（記者翁聿煌攝）

